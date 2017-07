Villingen-Schwenningen Fußgänger und Autofahrer sehen rot: Ampelschaltung in VS stößt auf Kritik

Fußgänger und Autofahrer sehen rot: Ampelschaltung in VS stößt auf Kritik

Gefährliche Situationen und Geduldsproben sind an manchen Kreuzungen in Villingen und Schwenningen an der Tagesordnung. Auch das Stadtbauamt weiß um das Problem und hofft auf Lösungen durch den laufenden Verkehrsentwicklungsplan.

Wer kennt das nicht: Man wartet zu Fuß oder sitzt im Auto eine gefühlte Ewigkeit vor der roten Ampel und fragt sich: Wann bin ich endlich an der Reihe? Auch den Doppelstädtern ist dieses Gefühl bestens bekannt. Wenngleich an einigen Stellen mehr, als an anderen.

Einer der Orte, an denen die Wartezeit mitunter sehr lange dauert, liegt in Schwenningen. Auf Höhe des Culinara Supermarktes kreuzen sich die Spittelstraße und die Austraße. Hier fahren die Autos in alle Himmelsrichtungen und über jede Ecke führt ein Fußgängerüberweg.

Damit nicht genug: Denn die Autofahrer müssen gehörig Acht geben auf die Fußgänger, da sich vor allem auf der Abbiegespur die Grünphasen überschneiden. Da dies zudem auf überschaubarem Raum geschieht, ist Vorsicht geboten. Auch die Schwenningerin Gerda Schondelmaier sagt, dass die Ampeln „komisch geschalten“ seien. Vor allem von der Austraße kommend, brauche man als Autofahrer besonders viel Geduld. Fast wäre sie selbst vor kurzem Opfer eines Unfalls geworden. „Ich bin bei Grün über die Ampel und eine Autofahrerin hat mich übersehen und musste eine Vollbremsung hinlegen“, sagt sie. Passiert sei zum Glück nichts, aber sie gehe mittlerweile sehr ungern über die Kreuzung. Der Anwohner Lothar Leifheit ist unterwegs mit einem elektronischen Rollstuhl. Obwohl er mit seinem Handicap zu kämpfen hat, fühlt er sich an der Kreuzung wohl. „Die Wartezeiten sind angemessen. Ich habe ja auch genug Zeit“, sagt der Rentner. Er sei eher froh, dass es Ampeln gibt, denn „dann bleiben die Fußgänger bei Rot auch stehen“, sagt er.

Im Schnitt liegt die Wartezeit an der Ampel für Fußgänger bei etwa 40 Sekunden und die Grünphase bei 25 Sekunden. Für die Autofahrer, die von der Austraße in die Kreuzung fahren liegt die Wartezeit bei ungefähr einer Minute, mit einer Grünphase von 15 Sekunden. Die Fahrer der Spittelstraße haben da schon mehr Zeit. Die Rotphasen liegen bei 50 Sekunden und die Grünphasen im Schnitt bei 35 Sekunden.

Geduldspiel für Verkehrsteilnehmer

Auch in Villingen ärgern sich die Bürger mitunter über die Ampelschaltungen. Beispiel: die Rechtsabbiegespur, die von der Richthofenstraße auf den Krebsgraben Richtung Rewe führt. Auch hier brauchen die Autofahrer Geduld. Während der Rotphase, können sie den anderen Autofahrern aus jeder Richtung zuschauen, wie sie zuerst an der Reihe sind. Das bedeutet eine Wartezeit von bis zu eineinhalb Minuten für eine Grünphase von rund 13 Sekunden.

Der 37-jährige Carmine Franco aus Villingen fährt hier jeden Tag. „Das nervt mich jedes Mal“, sagt er. Früher seien die Wartezeiten kürzer gewesen und man habe mit der Spur, die geradeaus führt, zur gleichen Zeit Grün gehabt. Auch der 23-jährige Villinger Dennis Tegeler biegt mit seinem Auto links ab: „Das Problem mit Wartezeiten gibt es nicht nur hier, sondern auch an ganz vielen anderen Stellen in der Doppelstadt“, sagt er. Zudem nimmt er die anderen Verkehrsteilnehmer in die Pflicht. „Viele fahren nicht vor an die Linie“, sagt er. Das verzögere den Fahrtfluss zusätzlich.

Wenige Meter weiter befindet sich ein Fußgängerüberweg mit sehr langen Wartezeiten für die Fußgänger und einer kurzen Grünphase, die es Eltern mit Kinderwagen und älteren Menschen mit Rollstuhl oder Rollator schwierig macht, die Straße zu überqueren. An der Ecke Sebastian-Kneipp-Straße/Richthofenstraße haben die Fußgänger bei einer Wartezeit von fast einer Minute eine Grünphase von acht bis zehn Sekunden. In der Mitte der Fahrbahn ist eine Insel, die die Fußgänger erst einmal erreichen müssen. Nach einer knappen weiteren Minute kann die nächste Häfte in selber Zeit in Angriff genommen werden.

Bauamt arbeitet an Verbesserungen

Auf Nachfrage beim Stadtbauamt Villingen-Schwenningen klärt Amtsleiter Franz-Josef Holzmüller auf.