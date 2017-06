Villingen-Schwenningen Fußball-Gaudi für die Villinger Fastnachter

Das Turnier der Alten Herren der DJK wartet im Friedengrund mit Spaß und Sport auf. Die Hexen holen sich dabei vor den Brigachblätzle den ersten Platz. Hier gibt'a alle Bilder!

VS-Villingen (via/bet) Die DJK AH-Sommerfeste gehörten seit dem Jahr 1974 zu den Höhepunkten in den Sommermonaten. Wohl kaum einer vergisst die Abende im Festzelt auf dem Friedengrund, wenn die drei Musketiere, der Sauter Benne, Hans Messmer und „Tschäbet“ Hirt, zur Gitarre griffen und für Stimmung sorgten. Später wurden die Sommerfeste durch die Fußballabteilung übernommen, bei denen sich Hobbymannschaften auf dem Sportplatz gegenüberstanden und hunderte von Zuschauern sie anfeuerten. Vor zwei Jahren, als die Alten Herren ihr 50-jähriges Bestehen feierten, erinnerte man sich an diese Zeiten zurück und ließ das Sommerfest mit einem Fußballturnier für Fasnetvereine aufleben. Heuer wiederholte man dieses Fest und wieder herrschte gute Stimmung auf dem Sportplatz rund um das Vereinsheim. Bestens bewirtet von den AH-Mitgliedern – der Unterabteilung gehören 70 Männer und Frauen an – ließ es sich feiern.

Insgesamt neun Vereine meldeten Mannschaften an, die Hexenzunft Villingen trat wiederum mit zwei Teams an, sodass insgesamt zehn Mannschaften in zwei Gruppen gegeneinander antraten. Eine der Vorgaben war, dass in jedem Team in jedem Spiel mindestens eine Frau mit auf dem Platz stehen mussten. Trotz des Ehrgeizes, eine gute Platzierung zu erreichen, stand für die Teilnehmer der Spaß im Vordergrund, und es ging oftmals spannend, aber immer sehr sportlich und fair zu.

Vor allem herrschte Gaudi. Man nahm das sportliche Aufeinandertreffen nicht tierisch ernst und ging den Zweikämpfen oft aus dem Weg. Die Hitze tat ihr Übriges, denn die Kondition, die die Fastnachtler an den hohen Tagen oft zur Schau stellen, ließ an diesem Nachmittag zu wünschen übrig. Angefeuert von den Fans, die auch ihre Fahnen mitgebracht hatten, entwickelte sich ein schönes Turnier. Die Turnierleitung mit Thomas Glatz, Ingo Suhm und Friedrich Bettecken hatte keine Probleme. Dabei wurde deutlich, dass die Glonkis besser auf ihre Blechtrommel schlagen können, als den Ball mit dem Fuß ins gegnerische Tor. Auch die Schalmeien verstehen es besser, ihre Instrumente zum Klingen zu bringen. Bei den Platzierungsspielen um Platz fünf bewiesen die Rietvögel, dass sie nicht nur im heimischen Gefilden zu Hause sind, sondern beim entscheidenden Siebenmeterschießen ihre Zielgenauigkeit unter Beweis stellen können. Sie besiegten die Mitglieder der Stadt- und Bürgerwehrmusik.

„Wir haben nur positive Rückmeldungen erhalten“, äußerte sich Norbert Limberger, Vorsitzender der DJK-AH, zufrieden: „Es hat allen sehr gut gefallen und es stand das Miteinander im Vordergrund.“ Schade fanden die DJKler, dass von einigen angeschriebenen Vereinen nicht einmal eine Rückmeldung kam. „Wir haben auch einigen hinterher telefoniert“, so Ingo Suhm, der das Turnier federführend mit organisiert hatte.

Turniersieger wurde erneut die erste Mannschaft der Hexenzunft, die im Finale die Brigachblätzle bezwang. Den dritten Platz belegte die Wueschtgruppe, die im Spiel um Platz drei die Fleck-Fleck besiegten. Die restlichen Plätze wurden dann unter den jeweils gleichplatzierten Mannschaften der jeweiligen Gruppen ausgespielt, sodass sich am Schluss die folgenden Platzierungen ergaben: Hexenzunft 1, Brigachblätzle, Wueschtgruppe, Fleck-Fleck, Rietvögel, Stadtmusik, Warenbachhexen, Hexenzunft 2, Schalmeien, Trommlerzug/Trommlerwieber. Den Sonderpreis für Fair-Play bekamen nach intensiver Beratung durch die Jury die Rietvögel zugesprochen.

Ingo Suhm bedankte sich bei der Siegerehrung bei allen Mitspielern und den zahlreichen Zuschauern für die Teilnahme und das spannende, vor allem aber sehr faire Turnier.