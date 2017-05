Villingen-Schwenningen Furiose Premiere in Villingen-Schwenningen: Erstmals gemeinsames Konzert der Stadtmusiken

Musikalischer Meilenstein bei der 1200-Jahrfeier: In der voll besetzten neuen Tonhalle spielen die beiden großen Musikvereine auf. Felix Hirn brilliert als Solist.

Musikalisch anspruchsvoll, qualitativ hochwertig, dazu facettenreich und durchweg unterhaltsam – so lässt sich das Galakonzert der Stadtmusiken Villingen und Schwenningen zusammenfassen, die damit einen weiteren kulturellen Mosaikstein zum 1200-jährigen Doppelstadtjubiläum beitrugen. Das Publikum in der voll besetzten Neuen Tonhalle erlebte neben einer Premiere, nämlich dem ersten gemeinsamen Konzert der beiden Stadtteilkapellen einen musikalisch ausgereiften Abend mit zwei hoch motivierten Klangkörpern.

Noch lange vor dem Bekanntwerden des schlechten Abschneidens des deutschen Liedbeitrags beim Eurovison Song Contest beglückwünschte Moderator Joachim Budde die Zuhörer vorab dazu, mit dem Konzertbesuch die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Und er sollte Recht behalten. Was die beiden Blasorchester ablieferten, war Hörgenuss vom Feinsten. Den musikalischen Vorhang öffnete die Stadtmusik Villingen unter der Leitung von Markus Färber stilvoll mit einem Marsch aus der Gründerzeit der Stadtmusik aus dem 19. Jahrhundert. Um mit Musik für ein Festival auf die symphonische Seite der Blasmusik zu wechseln.

Einen wahren Ohrenschmaus erlebten die Zuhörer mit dem Konzert für Trompete und Orchester. Als Solist griff Felix Hirn zur Trompete. Der aus Villingen stammende Profimusiker, der heute in Nordrhein-Westfalen lebt und dort Solotrompeter bei der Nordwestdeutschen Philharmonie ist, intonierte das aus der Feder des russischen Komponisten Alexander Arutjunan stammende Werk mal temperamentvoll, mal melancholisch und ließ die Zuhörer die brennende russische Seele spüren, was diese mit begeistertem Beifall honorierten.

Der englische Humor macht auch vor britischen Komponisten nicht Halt. Nigel Hess komponierte mit dem dreisätzigen Werk New London Pictures eine musikalische Reise zu den Wahrzeichen Londons, der Millenium Brücke und dem Riesenrad London Eye. Und ließ die Zuhörer mit dem dritten Satz am Londoner Verkehrschaos teilhaben. Kleine Flitzer und schwere Limousinen tönten auf der Bühne und bei genauem Hinhören vermochte man gar den Linksverkehr heraushören zu können.

Der zweite Teil des Konzertabends gehörte der Stadtmusik Schwenningen. Diese unternahmen mit dem Publikum zum Auftakt eine Reise in die schottischen Highlands. Die Musiker um Dirigent Wolfgang Wössner ließen die rauen Landschaften des schottischen Hochlandes aufleben. Dabei bot das von Philip Sparke bildhaft komponierte Werk ausreichend Raum für Musiker, sich solistisch zu präsentieren.

Dass gute Blasmusik nicht immer harmonisch klingen muss, zeigte die Stadtmusik Schwenningen mit dem Stück Symphonic Movement. Als Kontrast zu glattgebügelter symphonischer Musik setzte der tschechische Komponist Vaclav Nelhybel ein schräges Werk entgegen. Nach dem bizarren Ausflug fand das Orchester schnell den Weg zurück in harmonisches Fahrwasser. Mit den schönsten Melodien aus dem Musical Le Misérables wurden die Zuhörer mehr als entschädigt.

Den musikalischen Schlussakkord setzte die Stadtmusik Schwenningen mit rockigen Klängen von Bruce Springsteen. Wolfgang Wössner selbst hat das Medley für Blasorchester arrangiert und konnte so seine rockige Seite mit bekannten Werken wie Streets of Philadelphia und Born in the USA ausleben, bevor sich der musikalische Kreis des Abends mit einem Marsch schloss.

Das Jubiläum

Die nächste Veranstaltung im Rahmen der 1200-Jahrfeier von Schwenningen, Tannheim und Villingen ist am kommenden Freitag, 19. Mai die Eröffnung der Ausstellung Hidden Champions im Uhrenindustriemuseum in Schwenningen. (spr)