Funk in der Turmstube

Funk- und Soulnacht am Samstag, 21. Januar, in der Turmstube/Ratskeller ab 20.30 Uhr. Zwei DJs legen auf

VS-Villingen (via) Eine Funk- und Soulnacht steigt am Samstag, 21. Januar, in der Turmstube/Ratskeller ab 20.30 Uhr. Erneut lädt DJ Taste (Gunnar Frey/Soundservice) mit der Familie Raptis zur Jazz, Funk- und Soul-Night ein. Bei dieser verschmelzen alle möglichen Musikrichtungen.

Wer aber denkt, dass diese Musikrichtungen keine Verbindungen zum Schwarzwald haben, liegt falsch. Denn einst war Villingen ein kleines, aber feines Zentrum für Jazz in Europa. Damals wurden in Villingen mit dem viel bewunderten MPS-Studio Jazz-Platten in die ganze Welt exportiert. In dieser Tradition sehen sich auch die beiden DJs DJ Taste und PTS (Peter Tröte Surd/Simeon Köhler). Sie legen in der Villinger Turmstube am Samstagabend ebenfalls auf. Auch bei den Soulution-Partys im Jazzkeller an der Webergasse beweisen die beiden immer wieder ihr sicheres Händchen beim Auswählen von Tanzflächen-füllenden Hits.

Bei der „Funk your Soul – Jazz-, Funk- und Soul-Night“ wird alles auf die Plattenteller gelegt, was groovt. Motown-Soul, Philly-Soul, Contemporary Funk und Neo Soul im Stile von Adele, Amy Winehouse oder D'Angelo. Die beiden DJs vertrauen voll auf ihre Plattenkisten und legen nur Vinyl auf. Der Eintritt ist frei.