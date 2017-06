Villingen-Schwenningen Fütterungsverbot in Villingen-Schwenningen: Ausnahme für Rasse-Tauben erhofft

Neue Polizeiverordnung soll den Geflügelzuchtverein nicht einschränken. Doch im Paragrafen-Werk ist zunächst einmal Taube gleich Taube

Der Teufel, oder hier sollte man besser sagen die Taube, steckt im Detail. Wenn der Gemeinderat eine Änderung der Polizeiverordnung ins Auge fasst, um die Fütterung von Tauben auch auf privatem Gelände zu unterbinden, sollte nach Ansicht von Heinrich Scharf, Vorsitzender des Geflügelzuchtvereins, für Rasse- und Brieftauben eine Ausnahme gelten. Hintergrund: Vereinsmitglieder füttern die Vögel auf dem Vereinsgelände auch außerhalb der Voliere.

Die Polizeiverordnung soll verschärft werden, damit künftig Bürger auch auf privatem Areal die Vögel nicht mehr füttern können. Damit reagiert die Stadt auf die exzessive Taubenfütterung in der Schwenninger Turnerstraße, die dort ein Bürger nicht aufgeben will. Der Mann, ein Muslim, praktiziert sie offensichtlich aus religiösen Gründen, aber auch zum Leidwesen der Nachbarn, die sich vor allem über den Kot der bis zu 100 Tiere ärgern. Künftig soll dies untersagt sein, aber vom Verbot sollten Brief- und Rassetauben ausgenommen werden, wünscht sich Scharf. Er stellt auf Anfrage fest, dass beim Villinger Geflügelzuchtverein etwa 300 bis 400 Rassetauben leben. Sie sind aber nicht permanent in Käfigen untergebracht, bei Brieftauben wäre dies auch gar nicht möglich. Die Vögel werden öfters im Freien gefüttert, Brieftauben werden außerdem trainiert, selbstständig ein Schlupfloch zurück in den Käfig zu finden. Scharf wünscht sich, dass nicht noch mehr Restriktionen das Hobby einschränken. Bereits jetzt müssten die Züchter doch einige Vorschriften, zum Beispiel bei der Vogelgrippe, beachten.

Die Züchter gehen ihrem Hobby auf dem Vereinsgelände an der Oberschacher Straße nach, das dem Spitalfonds und damit indirekt auch der Stadt gehört. Derzeit hat der Verein rund 74 Mitglieder. Die Fütterung hat in der Vergangenheit noch zu keinen Problemen geführt. Stadt- oder Wildtauben seien auf dem Gelände "eher selten" zu beobachten. Die Änderung der Polizeiverordnung steht erstmals am Mittwoch, 21. Juni, auf der Tagesordnung des Verwaltungs- und Kulturausschusses.