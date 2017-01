Villingen-Schwenningen Für den guten Zweck: Polizei verkauft Fastnachtsbutton

550 Buttons verkauft die Polizei auch in diesem Jahr zur Fasnet. Der Erlös wird einem guten Zweck gespendet.

Seit über 20 Jahren verkauft die Polizei Villingen-Schwenningen Buttons, deren Erlös an einen guten Zweck geht. Auch 2017 wird diese Tradition fortgeführt. Organisiert wird die Verkaufsaktion von Volker Schurr und Ralf Eisele. Die Buttons gibt es für drei Euro in den Polizeirevieren Villingen und Schwenningen. "Oder einfach einen Kollegen in der Stadt ansprechen.

Die haben meistens auch welche dabei", sagt Ralf Eisele. Auch im Polizeiposten in Bad Dürrheim wird es ein paar geben. Wie in den Jahren zuvor sind zusätzliche Spenden für den guten Zweck willkommen. Der Erlös geht in diesem Jahr an das sich im Bau befindliche Kinderhospiz Sternschnuppe in Schwenningen. Wer die Buttons sammelt oder einfach etwas Gutes tun möchte, sollte sich aber beeilen. Erfahrungsgemäß sind die begehrten Stücke schnell vergriffen.

Die Auflage der Polizeibuttons beträgt in diesem Jahr 550 Stück. 2016 kam durch den Verkauf und zusätzliche Spenden ein Betrag von 2500 Euro zusammen, der an die Familie eines im Dienst getöteten Kollegen ging.