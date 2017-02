Villingen-Schwenningen Für Obdachlose bleiben in Villingen viele Türen zu

Betroffene müssen in den Neckarstadtteil fahren. Hallen bleiben nachts bei einer Kältewelle geschlossen

Die nächste Kältewelle kommt bestimmt. Können Stadt und andere Institutionen dann Obdachlosen in Villingen schnell und unbürokratisch helfen? Die Frage kristallisierte sich bei einigen Lesern heraus, als wir vor einigen Wochen über die Problematik in der Doppelstadt berichteten. Dabei zeigte sich, dass sich die Hilfen mit der Obdachlosen-Unterkunft, der Wärmestube und der Betreuung in Schwenningen konzentrieren. Ist in Villingen dennoch eine Unterstützung möglich? Leider ist das nicht so einfach, wie eine Umfrage unter den Verantwortlichen ergab.