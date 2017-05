Villingen-Schwenningen Führungswechsel an den Kaufmännischen Schulen in Villingen

Schulleiterin Elisabeth Weber geht zum Schuljahresende in den Ruhestand. Rainer Wittmann aus Königsfeld wird aus Nachfolger gehandelt

An der Spitze den Kaufmännischen Schulen in Villingen, mit 1250 Schülern eine der größten Bildungsstätten im Schwarzwald-Baar-Kreis, steht eine Wachablösung bevor. "Ich gehe zum Schuljahresende in den Ruhestand", bestätigte Schulleiterin Elisabeth Weber. Als Nachfolger wird Rainer Wittmann aus Königsfeld gehandelt, derzeit Schulleiter an den Kaufmännischen Schulen in Hausach im Kinzigtal.

Elisabeth Weber, die die Kaufmännischen Schulen und das 74-köpfige Lehrerkollegium nach der Zurruhesetzung ihres Vorgängers Karl-Heinz Weisser sechs Jahre lang geführt hat, wird vor den Sommerferien am 25. Juli offiziell verabschiedet.

Die 63-Jährige, die aus Villingen stammt, hat Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft und Germanistik studiert und absolvierte ihr Referendariat in Esslingen. Anschließend war sie vier Semester lang als Dozentin für Datenverarbeitung und Programmierung im Fachbereich Industrie an der Berufsakademie in Heidenheim tätig, bevor sie vib 1984 bis 1993 als Selbstständige eine Privatschule für Erwachsenenbildung im kaufmännischen Bereich mit Übungsfirma in Esslingen leitete. Ab August 1993 wechselte sie als Lehrerin für alle kaufmännischen Fächer an die David-Würth-Schule in Schwenningen, wobei sich ihr Tätigkeitsbereich auch auf weitere Arbeitsbereiche erstreckte. Diese vielfältigen Aufgaben empfahlen sie für den Posten der stellvertretenden Schulleiterin an der David-Würth-Schule. Von 2004 bis 2006 absolvierte sie nebenbei ein Fernstudium im Masterstudiengang "Schulmanagement" an der Technischen Universität Kaiserslautern. Um dem erfolgreichen Studienabschluss einen nächsten Schritt zu lassen, bewarb sie sich an den Kaufmännischen Schulen 1 in Villingen auf die Stelle der Schulleiterin, die sie seitAugust 2011 innehat. In diesen sechs Jahren hat sie sich große Anerkennung erworben.

Die Nachfolge scheint weitgehend geregelt zu sein. Es gibt einen einzigen Bewerber, allerdings ist dieser noch nicht offiziell vom Kultusministerium benannt worden. Allerdings soll die Entscheidung dem Vernehmen nach sehr bald getroffen werden. Durchgesickert ist bereits, dass es sich bei dem Bewerber um Rainer Wittman handeln soll. Der Kreistag als Schulträger ist bereits informiert worden. Der 57-jährige studierte evangelische Theologe ist in der Region kein Unbekannter. Vor seiner Ernennung zum Rektor der Kaufmännischen Schulen in Hausach vor zwei Jahren war er in leitender Funktion an den Zinsendorfschulen in Königsfeld. Dort musste er überraschend gehen, nach dem der private Schulträger anscheinend aus strukturellen Gründen eine der beiden Schulleiterstellen gestrichen hatte. Nach wie vor wohnt Wittmann in Königsfeld und pendelt jeden Tag nach Hausach. Dort hat er offenbar seine Versetzung beantragt.