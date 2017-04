Villingen-Schwenningen Frühlingskonzert zur 1200-Jahr-Feier: Die Tannheimer zeigen, wie man feiert

Würdiger Festakt zur 1200-Jahr-Feier: Frühlingskonzert und Festakt miteinander verwoben. Der Schriftzug bleibt dauerhaft am Tannheimer Rathaus.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

In der bis auf den letzten Platz gefüllten Tannheimer Festhalle war schon vor dem offiziellen Beginn des Festaktes eine, dem Anlass gebührende, feierliche Stimmung wahrzunehmen. Ob es an der freundlichen Begrüßung im Foyer durch die Ortsvorsteherin Anja Keller oder den Erwartungen an den Festakt lag – jeder Besucher spürte den besonderen Moment dieses Abends. Mit dem konzertanten Ruetz-Marsch verlieh die Musikkapelle Tannheim dem Fest einen würdigen Start.