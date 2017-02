Fronten scheinen geklärt bei Zankapfel Bahnhofsvorplatz Schwenningen

Im Gemeinderat zeichnet sich klare Mehrheit für Kauf des gesamtenPlatzes ab. CDU-Kompromissvorschlag in der Minderheit. Entscheidung fällt am Mittwoch im Gemeinderat

Im Vorfeld der umkämpften Entscheidung über die Zukunft des Schwenninger Bahnhofs scheinen die politischen Fronten geklärt. Wie es aussieht, wird am Mittwoch im Gemeinderat eine Mehrheit von Freien Wählern, SPD, Grünen und FDP für den Kauf des gesamten Bahnhofsvorplatz durch die Stadt stimmen.

Der Beschlussantrag lautet: Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung, das Eigentum am Bahnhofsvorplatz zu erwerben, entweder auf dem Wege der vertraglichen Regelung mit dem Käufer (den Investoren Jan-Christoph Uhl und Achim Sautter) oder durch die Ausübung des Vorkaufsrechts der Stadt an einer Fläche von 3041 Quadratmetern zum Wert von 22 Euro pro Quadratmeter. Es geht hier also um einen Betrag von 67 000 Euro. Der zweite Teil des Beschlusses lautet: Die Stadt ermöglicht dem Eigentümer des Gebäudes (Uhl/Sautter) auf der Grundlage der Sondernutzungssatzung eine Nutzung des Vorplatzes.

Angesichts der sich abzeichnenden Mehrheitsverhältnisse steht die CDU-Fraktion mit ihrem Kompromissvorschlag, einen Teil des Vorplatzes den Investoren zu überlassen, vermutlich alleine da. Renate Breuning, die Fraktionssprecherin, ist sich dessen bereits bewusst. Sie betont aber, dass sich ihre Fraktion im Gemeinderat weiterhin für einen Kompromiss zwischen den Interessen der Stadt und jenen der beiden Investoren einsetzen werde. Sie wolle das "Zeter und Mordio" in der Stadt gar nicht hören, sollte das Finanzierungskonzept der Investoren und damit die beliebten Gaststätten "Ostbahnhof" und "Expressguthalle" scheitern.

Die anderen Fraktionen stellen dagegen das öffentliche Interesse der Stadt und ihrer Bürger in den Vordergrund. Auch die Fraktion der Freien Wähler, die in vielen Fällen den Schulterschluss mit der CDU zu einer "bürgerlichen Mehrheit" sucht, will den Bahnhofvorplatz komplett in städtischer Hand behalten. Bertold Ummenhofer, der Fraktions-Vize sagte, er gehe davon aus, dass die Freien Wähler einstimmig für den Beschlussantrag der Stadtverwaltung stimmen. Der Bahnhof sei für die Investoren "auch ohne Vorplatz eine rentierliche Angelegenheit", ist Ummenhofer überzeugt.

Die Grünen, so Joachim von Mirbach, hätten es am liebsten gesehen, dass die Stadt den Bahnhof und den Vorplatz kauft. Nachdem es dafür keine Mehrheit gab, sei der Kauf des Vorplatzes "das Mindeste", was die Stadt tun sollte. Er wies darauf hin, dass die Stadt den Bahnhofvorplatz mit rund 850 000 Euro Steuermitteln saniert habe. Das sei mehr Geld als Uhl und Sautter für das Gebäude und den Platz an die Deutsche Bahn bezahlt hätten. Einen solchen öffentlichen Platz dürfe man nicht "als Weihnachtsgeschenk einem privaten Investor abtreten".

"Wir wollen den öffentlichen Zugriff auf diesen Platz in den Händen der Stadt belassen", betonte auch Edgar Schurr (SPD). Denn niemand könne in die Zukunft schauen und wissen, wie sich die Besitzverhältnisse in Zukunft ändern. "Da könnte es Einflüsse geben, die wir nicht wollen", verdeutliche der Sozialdemokrat. Auch bei einer Teilung des Grundstücks, wie die CDU dies vorschlägt, bestehe diese Gefahr. Dass die Stadt von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch machen kann, sei auch den Investoren von Anfang an bekannt gewesen. Wenn diese jetzt Schwierigkeiten mit ihrer Finanzierung bekommen sollten, sei dies "ihr Eigenverschulden", so Schurr.

"Wir werden der Vorlage der Verwaltung zustimmen", sagte auch Frank Bonath, der FDP-Fraktionsvorsitzende. "Wir müssen jetzt eine Lösung finden, die dauerhaft trägt, auch wenn der Bahnhof einmal den Besitzer wechseln sollte."