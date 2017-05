Villingen-Schwenningen Fronleichnamsfest: Villinger Blumenteppich braucht Helfer und Spenden

Die Vorbereitungen für das Fronleichnamsfest sind angelaufen. Die Organisatoren bitten die Bürger um ihre Mithilfe. Mit Video!

Bis zum Fronleichnamsfest sind es noch eine Tage. Aber die Vorbereitungen für den traditionellen Blumenteppich in der Villinger Innenstadt sind bereits in vollem Gang. In der frühen Planungsphase geht es den Organisatoren vor allem um zwei Dinge: Helfer zu finden und Spenden zu sammeln.

"Es sind hohe Kosten, die der Kirche in Rechnung gestellt wird", sagt Patrick Weigert. Daher werde man in den Wochen vor Fronleichnam wieder durch die Stadt gehen und bei den Einzelhändlern um Spenden bitten. Aber auch Spenden von Privatpersonen seien willkommen, ergänzt Uschi Schwert. Diese können bei den Gemeinden St. Konrad und St. Fidelis oder beim Münsterpfarramt abgegeben werden.

Video: Rückblick auf die Vorbereitungen im Jahr 2016

Rund 3500 Euro müssen die Gemeinden aufbringen. Dabei geht es bei Weitem nicht nur um die Blüten, verrät Uschi Schwert. "Viele denken, es sind nur die Blumen", sagt sie. Aber auch für das Drumherum, wie beispielsweise Podeste vom technischen Dienst VS oder Bäume aus dem Forst, müsse die Kirche zahlen. "Man kann zwar viel selber machen, aber nicht alles."

Aber auch Materialspenden sind willkommen. So können Kaffeebohnen und Holzleim im Münsterpfarramt abgegeben werden. Von dort werden die Materialien dann an die Helfergruppen verteilt. Auf die Spende von Blumen bitten die Organisatoren noch zu verzichten. Diese werden erst in den Tagen vor Fronleichnam gebraucht.

Wie in den vergangenen Jahren sind natürlich auch dieses Mal Helfer willkommen. "Genug sind wie nie", sagt Uschi Schwert. Man sei für jede helfende Hand dankbar, ergänzt Patrick Weigert. Selbst wenn die Person nur wenige Stunden Zeit hat.

An die Bewohner der Innenstadt haben Uschi Schwert und die übrigen Organisatoren bereits jetzt eine Bitte: "Die Innenstadt soll ein Festkleid bekommen." Sie sind deswegen aufgerufen, ihre Fenster zu schmücken, Blumen auf die Fensterbänke zu stellen oder Stadtfahnen aufzuhängen. Man habe beim Zähringer Narrentreffen gesehen, wie gut das funktionieren kann, sagt Monika Storz. Die Innenstadt bekomme dadurch einen ganz besonderen Flair. Reisigbündel und Papierfähnchen können bei Patrick Weigert vorbestellt und ab Dienstag, 13. Juni im Münsterzentrum gegen eine Spende abgeholt werden. "Wichtig ist, dass sich die Leute Gedanken machen, wie sie ihr Haus schmücken", sagt Weigert.

Kontakte

Wer sich über den Ablauf der Planung und das Projekt informieren oder mithelfen möchte kann sich telefonisch bei Monika Storz unter 0160/994 305 50, bei Patrick Weigert unter 07721/878 71 36 oder bei Uschi Schwert unter 07721/54373 oder per Email unter fronleichnam.villingen@gmx.de melden. (tol)