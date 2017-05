Villingen-Schwenningen Frischer Salat lockt auf den Villinger Markt

Marktbummel auf dem Münsterplatz: Ekkehard Glaser und sein Salat von der Vorderen Höri

VS-Villingen (us) Ekkehard Glaser ist zweimal wöchentlich auf dem Villinger Wochenmarkt und derzeit wäre es ihm etwas wärmer lieber. "Meine Frau hat letzte Woche schon eine Wette mit mir abschließen wollen, dass das Wetter Anfang Mai auch noch nicht viel besser wird". Und diese Wette hätte er diese Woche schon verloren.

Kein Wunder, mit den Eisheiligen stehen die eigentlich kalten und regnerischen Tage noch bevor. Aber ansonsten will Ekkehard Glaser nicht über das Wetter der vergangenen Zeit jammern. Im Gegensatz zu den Obstbauern hat er mit seinem Betrieb auf der Vorderen Höri keinen so immensen Schaden durch den Frost und den Schneefall in den vergangenen Wochen erlitten.

Die etwa 60 Quadratkilometer große Halbinsel Höri zwischen Radolfzell und dem schweizerischen Stein am Rhein am Untersee weist ein relativ mildes Klima auf, da der Bodensee wie ein Wärmespeicher wirkt. Mit seinem dunklen Moorboden ist sie damit das ideale Gemüseanbaugebiet.

"Wir haben außerdem den Vorteil, dass wir Gemüsebauern mit Vlies und Folie arbeiten können und das haben wir in der Zeit natürlich auch gemacht", erläutert Glaser die aufwändige, aber risikominimierende Arbeit. Insbesondere die Frühlingszwiebeln, die er aktuell im Angebot hat, sehen sehr knackig aus und schmecken vorzüglich in einem frisch zubereiteten Salat. Im Oktober wurden sie gesät und haben sich bis jetzt Zeit gelassen. Und auch die Salate können sich sehen lassen.

Kopf- sowie roter und grüner Blattsalat, Batavia rot und gelber Eisbergsalat sind im Verkaufszelt vor dem Rathaus vorzufinden. Auch die Radieschen sind frisch vom Freiland genau wie der Kohlrabi. "Und der Spinat, der ist gerade besonders gut, der hat jetzt die optimale Größe", ergänzt Glaser.

Alles zu Salat

Der Begriff Salat steht zum einen für den Salat aus verschiedenen Salatpflanzen, der mit unterschiedlichen Zutaten sowie die Zugabe von Essig, Öl und Gewürzen zum Essen gereicht wird. Zum anderen kennen wir den Kabelsalat, wenn diverse elektrische Geräte an einer Steckdosenleiste hängen und die Zuleitungen durcheinandergeraten sind oder den Buchstabensalat, der beim Schreiben auf einer Tastatur geschehen kann. An den Bandsalat erinnern sich nur noch diejenigen, die mit Musikkassetten aufgewachsen sind. Im Westen Frankreichs findet sich bei Toulouse der Salat als Nebenfluss der Garonne. Und als Salat wird im Islam das fünffache tägliche Gebet bezeichnet. (us)