Villingen-Schwenningen Frischer Fisch direkt am Angelweiher

Die Sportangler laden am kommenden Wochenende zu ihrem Sommerfest mit Spezialitäten ein.

Villingen-Schwenningen (wac) Mitten in der Natur frischen Fische genießen, das bietet am kommenden Wochenende des 15. und 16. Juli die Vereinigung der Sportangler (VDSA). Die Fischer laden zu ihrem beliebten Sommerfest auf die zwischen Marbach und Rietheim gelegene Weiheranlage ein. Ein ideales Ausflugsziel auch für Radfahrer und Spaziergänger.

Natürlich steht beim Anglerfest Fisch ganz oben auf der Speisekarte. Das Angebot umfasst frische Forellen gebacken und geräuchert. Im Räucherofen hängen zudem Aale vom Bodensee. Die Besucher können live dabei sein, wenn Fische geräuchert werden. Wer am Wochenende die eigene Küche kalt lassen will, kann die Fische auch mitnehmen. Wer am Samstag die lange Tafel auf die Schwenninger Steige vorzieht, kann sich vorher, so ein Tipp der VDSA-Angler, Fischspezialitäten für ein leckeres Abendessen einpacken lassen. Besucher, die nicht unbedingt Fisch mögen, sind ebenso willkommen: Für sie liegen Steaks und Würste auf dem Grill. Im schattigen Café wird selbstgebackener Kuchen serviert. Zudem bietet der „Schlotzbär“ in seinem Wagen Eisspezialitäten an.

Zur Unterhaltung der Gäste dreht sich an beiden Festtagen das Glücksrad. Dabei gibt es attraktive Preise zu gewinnen. Start des VDSA-Sommerfestes ist am Samstag, 15. Juli, ab 12 Uhr. Am Sonntag, 16. Juli, geht es dann bereits um 10 Uhr los, bevor der Ansturm der Besucher zum Mittagessen einsetzt. Am Sonntagnachmittag gibt es für die kleinen Festbesucher Kinderschminken und lustige Luftballontiere.

Nachdem bereits im vergangenen Jahr unter anderem die Kapazitäten in der Fischbräterei erhöht wurden, dürfte es zu keinen längeren Wartezeiten nach der Bestellung kommen. Wenn es dennoch in den Stoßzeiten, zum Beispiel Sonntagmittag, den einen oder anderen Küchenstau geben sollte, dann liegt es daran, „dass wir eine sehr hohe Qualität bieten und wirklich alles frisch zubereiten“, wie Vorsitzender Hans-Joachim Garbrecht betont. Je nach Nachfrage kann es am Sonntagnachmittag irgendwann heißen: „Fische sind leider ausverkauft.“ Es lohnt sich also, nicht zu spät an den Weiher zu kommen.

Gefestet wird im Freien direkt am Weiher und im Zelt, das auch bei Regen Schutz bieten würde. Die Festgäste können sich bei einem Spaziergang rund um Weiher selbst davon überzeugen, mit welch großem Arbeitseinsatz die Vereinsmitglieder ihre Anlage pflegen. Die VDSA bittet Besucher, die mit dem Auto kommen, ihre Fahrzeuge auf den ausgewiesen Parkplätzen abzustellen.