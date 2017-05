Villingen Freundesverein unterstützt Hoptbühl-Gymnasium

Vierstelliger Betrag wird für Schülermitverwaltung zur Verfügung gestellt

VS-Villingen – Mehr Mitglieder, viele gelungene Förderungen und neue interessante Projekte – viel Erfreuliches konnten die Freunde des Gymnasiums am Hoptbühl in Villingen bei ihrer Jahreshauptversammlung besprechen.

In fast allen Bereichen der Schule war der Verein der Freunde im vergangenen Jahr aktiv. Neben vielen Einzelförderungen reichte das Spektrum der Arbeit von der finanziellen Unterstützung der Schülerzeitung über die Förderung verschiedener Wettbewerbe bis zur Ermöglichung von Schulveranstaltungen und Ausflügen. Viele Höhepunkte, die das Schulleben im vergangenen Jahr geprägt haben, wären ohne den Verein der Freunde nur schwer möglich gewesen, das wurde beim Bericht der Vorsitzenden Barbara Pia Seng und der Kassenwartin Karin Zucker deutlich. So wurde beispielsweise ein Ausflug an den Bodensee ermöglicht, den Schüler des Gymnasiums gemeinsam mit Flüchtlingen unternehmen konnten. Auch eine gemütliche Sitzecke, die der Verein den Schülern stiftete, sei kaum noch aus der Schule wegzudenken.

Kurz vor der Vollendung stehe die Installation einer Außensitzgruppe, die den Schülern bei schönem Wetter die Möglichkeit bieten soll, ihr Mittagessen auch unter freiem Himmel einzunehmen. Wie wichtig dabei der Blick für Details ist, lässt die zweite Vorsitzende Ursula Roth Ziefle durchblicken: „Wir haben keine 08/15-Garnitur ausgewählt, sondern uns für eine Sitzgruppe aus Stahl und Holz entschieden, die den künstlerischen Schwerpunkt der Schule nach außen sichtbar macht.“

Damit die Arbeit des Vereins derart erfolgreich weitergeführt werden kann, wurde eine neue Satzung angenommen, die aufgrund von rechtlichen Fragen nötig geworden war. Sehr erfreut zeigten sich alle Teilnehmer auch darüber, dass die stellvertretende Vorsitzende Ursula Roth-Ziefle und die Kassenwartin Karin Zucker für eine weitere Amtszeit gewonnen werden konnten. Somit bleiben dem Vorstand eingespielte Abläufe viel Know-how und Einsatz erhalten.

Für das kommende Jahr plant der Verein ein besonderes Projekt: Die Schülermitverwaltung (SMV) am Hoptbühl erhält einen vierstelligen Betrag, um eigene Ideen umzusetzen. Ursula Roth-Ziefle erklärt die Idee dahinter: „Wenn Schüler für Schüler etwas anschaffen und dahinterstehen, dann erfährt das eine weit größere Akzeptanz.“ Sicher würden die Neuanschaffungen so viel eher wertgeschätzt und gepflegt.

Zudem würden die Schüler der Mitverwaltung in die Pflicht genommen, selbstverantwortlich eine Idee zu entwickeln und in Abstimmung mit dem Verein umzusetzen. Schülersprecherin Evelyn Ullmann nahm das Angebot und die damit verbundene Verantwortung gerne an.