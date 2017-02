Villingen-Schwenningen Freie Wähler wollen Brötchen-Taste für Kurzzeit-Parker

Für Erledigungen bis 30 Minuten soll es in Villingen-Schwenningen nichts mehr kosten. Damit soll dem Ausbluten der Innenstädte Einhalt geboten werden. Gemeinderat muss zustimmen.

Die Freien Wähler möchten, dass die Stadt gebührenfreie Kurzzeitparkplätze für kleine Besorgungen einrichtet. Der Parkautomat hätte dann eine so genannte Brezel- oder Brötchentaste, wie es im Volksmund heißt. Der Freie Wähler-Fraktionsvorsitzende Erich Bisswurm schickte ein Schreiben an Oberbürgermeister Rupert Kubon, das auch der Presse vorliegt.

Die Stadt solle gebührenfreie Kurzzeitparkplätzen, Dauer 30 Minuten, auch Brötchen- oder Brezeltaste genannt, in allen Gebührenzonen der Stadt Villingen-Schwenningen einrichten, heißt es in dem Freie Wähler-Antrag. Die Begründung: Das Kaufverhalten der Bürger habe sich dramatisch verändert und werde sich laut Prognosen von Fachleuten weiter zuungunsten des Einzelhandels verändern. Ein Blick in die Innenstädte belege dies: Leerstehende Verkaufsflächen prägen immer mehr das Bild der Städte, leider auch das Bild von Villingen-Schwenningen. Die Gründe seien bekannt: Internethandel, Handelsflächen auf der grünen Wiese, grundsätzlich verändertes Einkaufsverhalten der Bevölkerung. Erschwerend komme hinzu, dass die Stadt VS in unmittelbarer Konkurrenz zu dem Gewerbegebiet Bad Dürrheim, aber auch zu den Städten Donaueschingen, Tuttlingen und Rottweil stünde, in denen keine Parkgebühren erhoben werden (Donaueschingen und Tuttlingen) oder eine Freiparkstunde ermöglicht wird (Rottweil).

Bürger wollen es

Aber auch das zur Stadt gehörende Schwarzwald-Baar-Center bietet freie Parkmöglichkeiten, beim demnächst zur Eröffnung anstehenden Möbelhaus Lutz kann davon ausgegangen werden, dass ebenfalls kostenfrei geparkt werde. Auch im Gutachten der kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGST) wird erwähnt, dass es die Bevölkerung von VS kritisch sehe , dass es keine sogenannte „Brötchentaste" für ein kurzes kostenfreies Parken gebe.

Die Fraktion beantrage deshalb die Überprüfung und Vorbereitung sowohl in technischer wie auch finanzieller Hinsicht. Bald soll eine entsprechende Vorlage im Gemeinderat debattiert werden, um Kurzzeitparkzonen in der gesamten Stadt einzuführen. Es sei bei allen modernen Parkscheinautomaten möglich, dies ohne großen Aufwand zu programmieren, wo dies nicht möglich sei, konnte man sich mit Parkscheiben vorübergehend aushelfen. Dieser Antrag könne ohne hohen finanziellen Aufwand umgesetzt werden. Eventuell geringfügig geringere Einnahmen könnten durch höhere Gewerbesteuereinnahmen ausgeglichen werden, heißt es in dem Schreiben abschließend.