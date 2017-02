Villingen-Schwenningen Freie Wähler beantragen zügige Erweiterung der Neuen Tonhalle

Stadtrat Andreas Flöß stellt am Donnerstag den Antrag und das Baukonzept vor. Großteil der Finanzierung ist gesichert. Schnelle Fertigstellung bis 2018/19 denkbar.

VS-Villingen – Die Freien Wähler, zweitgrößte Fraktion im Gemeinderat, stellen jetzt den Antrag auf Erweiterung der Neuen Tonhalle in Villingen. Nach Vorstellung von Stadtrat Andreas Flöß, der das Konzept gestern der Presse vorstellte, könnte der Anbau eines neuen Foyers für rund 3,5 Millionen Euro bereits nächstes Jahr realisiert werden. „Das Grundstück ist da, der Architekt ist da, ein Konzept ist und das Geld ist weitgehend vorhanden“, betonte Flöß. "Deshalb wollen wir jetzt Gas geben", erklärte der Architekt und Kommunalpolitiker. "Dieser Antrag geht nachher an den Oberbürgermeister", kündigte er an.

Alte Debatte: Die Erweiterung der Neuen Tonhalle wird seit Jahren immer wieder diskutiert. Für viele Veranstaltungen ist die Halle zu klein oder stößt an ihre Grenzen. Eine Erweiterung, darin sind sich die Fachleute einig, würde die Wettbewerbsfähigkeit der Veranstaltungsstätte in Konkurrenz zu den Hallen in Tuttlingen, Donaueschingen oder Singen deutlich verbessern. Der Tuttlinger Architekt Michael Muffler, der die Neue Tonhalle einst entwarf, hat entsprechende Erweiterungspläne schon vor längerer Zeit in einer Vorstudie skizziert. Diese wurden gestern von Stadtrat Andreas Flöß nach Absprache mit Muffler, der die Urheberrechte für die Gestaltung der Neuen Tonhalle und damit auch für mögliche Veränderung hat, im Detail vorgestellt.

