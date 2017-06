vor 4 Stunden Norbert Trippl Villingen-Schwenningen Freiburgs Trainer Christian Streich zu Gast beim VS-Forum in Villingen

Mit Christian Streich kommt erneut ein Trainer eines Fußball-Bundesligisten zum VS-Forum des SÜDKURIER in Villingen. Christian Streich vom Freiburger Sportclub ist am Mittwoch, 5. Juli, zu Gast in der Neuen Tonhalle in Villingen.