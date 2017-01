VS-Villingen Frauengemeinschaften sorgen für gelebten Glauben

Neues Programm eint Bruder Klaus, Münster und Fidelis. Das Angebot richtet sich überkonfessionell an alle Frauen. Die Wieber-Fasnet setzt erste Glanzpunkte im neuen Jahr

Die Frauengemeinschaften der drei Villinger Pfarrgemeinden St.-Bruder-Klaus, Münster und Fidelis kooperieren und stellen in diesem Jahr ihren Mitgliedern ein gemeinsames Jahresprogramm vor. Dadurch werden nicht nur Kräfte gebündelt, sondern auch mehr Mögichkeiten geboten, über den eigenen Kirchturm hinauszuschauen. Und das lohnt sich, wie das Jahresprogramm es verspricht. Los ging es schon im Januar, als die Frauen zu einem Frauenfrühstück ins Münsterzentrum eingeladen waren. Monika Blamberger referierte dazu über das Thema „ Was bedeutet fairer Handel?“ Heute, Freitag, 20. Januar, findet in der Bruder-Klaus Kirche ein Frauengottesdienst um 18.30 Uhr statt mit anschließendem gemütlichen Beisammensein.