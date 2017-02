Villingen-Schwenningen Frauengemeinschaft Obereschach hilft der Katharinenhöhe

Viele fleißige Hände bestückten den Obereschacher Adventsbasar – dessen Erlös von 1500 Euro geht nun an die Klinik.

VS-Obereschach (nj) Wie schon seit Jahren guter Brauch, hatte auch jetzt wieder die Frauengemeinschaft Obereschach ihre Mitglieder zu einem Frühstück eingeladen, um sich für die Arbeit zum Adventsbasar und vor allem zu den Feierlichkeiten anlässlich des 100-jährigen Bestehens zu bedanken. Aus diesem Anlass wird auch alljährlich der Reinerlös aus dem traditionellen Adventsbasar für einen sozialen Zweck überreicht. Und da der Basar im November wieder erfolgreich war, konnte die Frauengemeinschaft insgesamt 1500 Euro übergeben. Empfänger des überdimensionalen Schecks war die Rehabilitationsklinik Katharinenhöhe für Kinder und Jugendliche in Schönwald.

Es waren wieder über 60 Frauen zu dem gemütlichen Beisammensein mit Musik und Gesang sowie einem reichhaltigen Frühstück in das Foyer der Schule gekommen, die sich im letzten Jahr regelmäßig getroffen haben, um für den Basar eine Woche vor dem ersten Advent zu stricken, zu basteln, zu malen und Kränze zu binden. Bevor Stephan Maier, Geschäftsführer der Rehabilitationsklinik Katharinenhöhe, den Scheck in Empfang nehmen durfte, berichtete er über die Arbeit der Klinik mit krebskranken Kindern und Jugendlichen. Anhand von Lichtbildern konnte er den aufmerksamen Zuhörerinnen die Klinikgebäude mit dem im Bau befindlichen Erweiterungsbau, die großzügigen Spiel-und Sportplätze in herrlicher Umgebung zeigen und die verschiedensten Therapieangebote zur familienorientierten Rehabilitation näher bringen. Stephan Maier machte aber auch deutlich, wie sehr seine Einrichtung auf Spenden angewiesen sei, um den hohen Standard zu halten und diesen den sich ständig ändernden Erfordernissen anzupassen. So freute er sich natürlich und bedankte sich bei den Frauen für die großzügige Spende.