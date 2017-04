VS-Villingen Frau nach Beziehungsstreit in der Färberstraße im Krankenhaus

Eine junge Frau hat sich in der Nacht auf Sonntag bei einer Rangelei in der Färberstraße eine Kopfverletzung zugezogen.

VS-Villingen - In der Nacht auf Sonntag kam es in der Villinger Färberstaße zu einer Rangelei zwischen drei Personen. Wie die Polizei mitteilt, soll eine junge Frau zusammen mit ihrem Freund gegen 3 Uhr in der Nacht ein Lokal verlassen haben, um in Richtung Bahnhof zu laufen. Ein weiterer Mann, der das Lokal kurze Zeit später verlassen habe, folgte den beiden. Bei dem Mann soll es sich um den Ex-Freund der Frau handeln.Es folgte eine verbale Auseinandersetzung der Beteiligten, die in einer Rangelei mündete. Die junge Frau kam dabei zu Fall und zog sich eine Kopfverletzung zu. Sie wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Laut Polizei war die Frau alkoholisiert. Den genauen Ablauf der Auseinandersetzung zu ermitteln, ist nun Aufgabe der Polizei.