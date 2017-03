Villingen-Schwenningen Frau aus Villingen händigt Betrügern Schmuck und Geld aus

80-jährige Dame fällt auf falsche Polizisten rein. Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche am Telefon und gibt Verhaltenshinwise

Vor wenigen Jahren haben Trickbetrüger vor allem ältere Leute mit dem "Enkeltrick" aufs Kreuz gelegt. Neueste Telefon-Masche sind jetzt falsche Polizisten, die ebenfalls bevorzugt alte Menschen um Geld und Wertgegenstände erleichtern wollen. In Villingen ging eine 80-jährige Dame diesen organisierten Kriminellen auf den Leim und händigte einem fremden Mann Bargeld und Schmuck im Wert von 20 000 bis 30 000 Euro aus.

Die Polizei schildert den konkreten Fall wie folgt: Die 80-Jährige in Villingen wohnhafte Frau erhielt über drei Tage hinweg viele Anrufe. Ein angeblicher Polizist erklärte ihr am Telefon, dass die Polizei einige Einbrecher geschnappt habe, bei denen eine Liste mit ihrem Namen und ihrer Anschrift gefunden wurde. "Lassen sie alle ihre Wertsachen von der Polizei dokumentieren", riet der Anrufer der Frau. Am Mittwoch dieser Woche gegen 21 Uhr kam schließlich ein Mann, der sich als Kriminalpolizist ausgab, zu ihr nach Hause und nahm Schmuck und Geld, unter dem Vorwand der fotografischen Sicherung, an sich. Zum Leidwesen der Dame erschien der Betrüger, der offenkundig einer gut organisierten Bande angehört, nicht wieder. Das Geld und der Schmuck sind damit verloren.

Die Betrüger sind mit solchen oder ähnlichen Tricks immer wieder in Wellen unterwegs. Nach Einschätzung der Polizei nehmen sie sich systematisch eine Region vor, um dann ziemlich schnell in die Nachbarregion zu wechseln. Bereits vor einem dreiviertel Jahr, im Juni 2016, berichtete die Polizei über drei gleichgelagerte Fälle, damals im Stadtbezirk Schwenningen. In allen Fällen erhielten die alte Frauen Telefonanrufe eines Mannes, der sich als Polizeibeamter ausgab. Der Anrufer meldete sich mit Herr "Graf" und sprach von einem Festgenommenen, bei dem jeweils die Kontonummer der Seniorin gefunden worden sei. Als Vorsichtsmaßnahme wurden die Damen jeweils gebeten, das gesamte Geld auf der Bank abzuheben und zu Hause aufzubewahren. Im Laufe des Tages würde dann jemand vorbeikommen. Glücklicherweise kam es damals in keinem der Fälle zu Geldabhebungen.

Trotz wiederholter Warnhinweise der Polizei haben Betrüger mit verschiedensten Arbeitsweisen nach wie vor Erfolg "und erbeuten große Mengen an Geld und Wertsachen", teilt die Polizeidirektion Tuttlingen mit. Neben dem schon etwas bekannteren "Enkeltrick", bei dem sich Anrufer als Familienangehörige melden, geben sich die Täter oft als Polizeibeamte aus. Meist stecken organisierte Banden aus Ost- oder Südosteuropa dahinter. Die echte Polizei geht davon aus, dass die Täter in der Region weiter aktiv sein werden und gibt daher folgende Empfehlungen:

Seien Sie misstrauisch, sobald Unbekannte am Telefon persönliche Daten von Ihnen erfragen, auch wenn sich der Anrufer als Polizeibeamter ausgibt.

Denken sie daran: Die Polizei fragt nie telefonisch nach Wertgegenständen und ihren finanziellen Verhältnissen oder verlangt die Herausgabe von Schmuck und Geld.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon. Legen Sie einfach auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert.

Nehmen Sie bei Aufforderungen am Telefon auch keine Veränderungen an Ihrem PC vor oder laden Programme herunter. Es handelt sich in der Regel um Schadsoftware, bei denen die Täter Zugriff auf Ihre Daten erhalten.

Lassen Sie keine fremden Menschen in Ihre Wohnung und händigen Sie unbekannten Personen unter keinen Umständen Wertgegenstände aus.

Erfragen Sie den Namen und die Dienststelle des vermeintlichen Polizeibeamten.

Vertrauen Sie den angezeigten Rufnummern im Telefondisplay nicht – sie können leicht manipuliert werden. Rufen Sie im Zweifel immer die Polizei an.

Weitere Informationen gibt es bei jeder örtlichen Polizeidienststelle auf der Internetseite der Polizei unter: http://www.polizei-beratung.de

Überschrift Info

Haupttext Info

Aufzaehlung_Info_Symbol

.SK Plus