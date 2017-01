Villingen-Schwenningen Französische Austauschschüler besuchen die Stadtbibliothek

"Bienvenue à la bibliothèque", hieß es jetzt in der Stadtbibliothek. Heike Daume, Leiterin der Kooperation Schule-Bibliothek, begrüßte die französischen Gäste der Karl-Brachat-Realschule aus Ètel.

Die Schülerinnen und Schüler lasen sich mit ihren Lehrern Marie-Christine Le Bourn und Daniel ­Salaün in der Villinger Bibliothek am Münster durch das reichhaltige Bücherangebot, um sich unterschiedliche Aspekte der deutsch-französischen Freundschaft zu erarbeiten. Aber auch die weitere Planung ihres Aufenthaltes beschäftigte die Besucher aus der Bretagne, wie etwa die Sehenswürdigkeiten Villingen-Schwenningens, das Stuttgarter Mercedes-Benz-Museum und natürlich – passend zum Zähringer Narrentreffen – die Fasnet. Schon seit 1984 pflegt die Karl-Brachat-Realschule den regelmäßigen Schüleraustausch mit dem Collège de la Rivière d'Étel in der Bretagne.