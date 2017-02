VS-Villingen Fotorundgang durch die Villinger Fasnet-Stüble am Schmotzige

Nach dem Kinderumzug am Donnerstagnachmittag verlagerte sich das närrische Treiben zum Abend hin langsam in die zahlreichen Fasnet-Stüble im Villinger Städtle. SÜDKURIER-Reporterin Sabine Naiemi hat sich auf einen Stüble-Fotorundgang begeben. Klicken Sie sich durch!

Der große Kinderumzug in VS-Villingen in voller Länge

In unserem Stüble-Rundgang am Donnerstagabend nehmen wir Sie mit in insgesamt acht der Villinger Fasnet-Stüble. In jedem Stüble hat unsere Fotografin zahlreiche Bilder von fröhlichen Narren geknipst. Klicken Sie sich durch!