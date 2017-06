Villingen-Schwenningen Folgen der Beißattacke: Was passiert jetzt mit den Hunden?

Nachdem zwei Rottweiler am Dienstag eine Frau in VS-Villingen angegriffen haben, folgt nun eine Untersuchung durch die Hundestaffel der Polizei

Die beiden Rottweiler Hunde, die am Dienstagnachmittag eine Frau in VS-Villingen angegriffen und ihr in den Oberschenkel gebissen haben, werden nun von Experten der polizeilichen Hundestaffel Zimmern ob Rottweil untersucht. Das bestätigt Thomas Kalmbach, Pressesprecher des Polizeipräsidiums in Tuttlingen auf Nachfrage des SÜDKURIER. Gegen den Halter wurden bereits Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Damit könne ihm am Ende eine Geldstrafe von mehreren Tausend Euro drohen. Bislang, sagt Thomas Kalmbach, sei der Halter noch nicht polizeilich aufgefallen.

Zuständig für die Überprüfung der Hunde in solchen Fällen ist dann Bernd Pfänder, der stellvertretende Leiter der Hundestaffel Zimmern ob Rottweil. "Bei einem Besuch vor Ort prüfen wir die Haltung und den Zustand der Hunde", sagt Pfänder. Bei der Untersuchung ist in der Regeln auch das jeweilige Veterinäramt dabei.

Ziel der Überprüfungen ist es, so Pfänder, dass sich solche Vorkommnisse nicht wiederholen. Einen Hund tatsächlich einzuschläfern, dass ist eigentlich keine Option, sagt Pfänder. "Wir belehren die Hundehalter eindringlich und zeigen auf, was für Konsequenzen ihnen bei einem erneuten Vorfall drohen können." Das könnte beispielsweise ein Halteverbot für Hunde sein, oder auch nur ein Maulkorbzwang.

Rottweiler sind dabei sicher nicht die Rasse, bei der Angriffe am häufigsten vorkämen, so Pfänder. "Wir haben auch Fälle mit kleinen Hunden oder Mischlingen."

Für Peter Buchmann, Vorsitzender des Sportvereins der Hundefreunde im kleinen Öschle in Schwenningen ist es auch eher überraschend, dass ein großer Hund jemanden gebissen hat. Die kleinen sind eher die giftigen, sagt er. Das zeige die Erfahrung auf dem Hundeplatz. "Rottweiler sind eigentlich eine ruhige und gemütliche Rasse."

Greift ein Hund einen Menschen an, so liegt die Schuld, sagt Buchmann, zu 90 Prozent beim Halter. "Viele vergessen, ihren Hund zu sozialisieren." Die Hunde wachsen allein auf, oder, fast noch schlimmer, sagt Buchmann, wenn die Leute merkten, sie kommen mit dem einen Hund nicht klar, legten sie sich einen zweiten zu. "Das sehen wir öfter. Das macht alles im Zweifel aber nur noch schlimmer." Bis zu 15 Welpen hat er in seinem Hundeverein in einer Ausbildungsgruppe. "Das ist Rummel, da lernen die Hunde, sich gegenüber anderen Hunden und Menschen richtig zu verhalten."

Auch die Stadt greift ein

Rottweiler sind keine Kampfhunde. Für das städtische Ordnungsamt besteht daher keine Notwendigkeit für einen sogenannten Wesenstest, der bei Kampfhunden normalerweise automatisch durchgeführt wird und im Zweifel zu einem Maulkorbzwang führen kann. Bei einem normalen Hund, sagt Oxana Brunner, Pressesprecherin der Stadt, findet nur dann eine Überprüfung statt, wenn es zu einem Vorfall kam, von dem auch die Stadt etwas mitbekommen hat. Vom Ergebnis der Überprüfung hänge dann ab, welche Vorgaben dem Halter gemacht werden, so Brunner. Ein Maulkorbzwang beispielsweise.

So viel zum Hund und dem Halter. Wie reagiert man als Fußgänger richtig, wenn sich einem plötzlich ein aggressiver Hund in den Weg stellt? Das ist, sagt Buchmann, nicht ganz leicht. Der erste Schritt: "Den inneren Starrkrampf überwinden." Nicht weglaufen, im Gegenteil: "Sich groß machen, breit machen, Radau machen die Hände in die Luft, laut gegen den Hund anrufen und ein paar Schritte auf ihn zugehen." "Der Hund muss merken, ich bin keine Beute", sagt Buchmann.