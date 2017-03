VS-Marbach Förderverein der Marbacher Fußballer ist der Erfolgsmotor

Die Unterstützer des Fußballvereins Marbach halten ihre Hauptversammlung in großer Einigkeit ab. Erfolg komme nicht von ungefähr, so der Vorsitzende des Fußballvereins FV Marbach, Matthias Koneger. Er bedankte sich ausführlich und mit bewegenden Worten für die geleistete Arbeit des Fördervereins. "Der Förderverein ist der Erfolgsmotor", setzte er hinzu.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Der sportliche Erfolg des Vereins könne sich durchaus sehen lassen. So steht die erste Herrenmannschaft ungeschlagen an der Spitze der Tabelle, die Damen kicken in der Landesliga vorne mit und auch die Jugendarbeit sei überaus erfolgreich. Sehr zufrieden sei der Verein mit dem Dropkick, der Vereinszeitung, die der Förderverein unterstütze.

Der Förderverein ist rührig. Mit großem Stolz konnte der Vereinsvorsitzende Wolfgang Bernhard, in seinem Tätigkeitsbericht auf die vielen Aktivitäten verweisen. Neben dem alljährlichen Radmarkt und dem Nikolaustag mit Kuchenverkauf und Bücherstand ist es vor allem das Schlachtfest, wo beachtlicher Umsatz gemacht werde.

Je größer der Umsatz, desto größer sei auch der Organisationsaufwand, aber mit seiner Truppe könne er die anfallenden Aufgaben ohne weiteres bewältigen. Das mache sich auch bei der Platzpflege bemerkbar, bei der der Förderverein mehr als 400 Arbeitsstunden leiste. "Wir fühlen uns als eine große Familie, wo jeder gern anpacke" unterstrich Matthias Koneger den Einsatz und das Engagement der Mitglieder des Fördervereins.

Aus dem anschließenden Kassenbericht, der in Abwesenheit des erkrankten Schatzmeisters Steffen Hoffmann vom Vorsitzenden vorgetragen wurde, ging klar hervor, dass Spenden, Werbung im "Dropkick" und Bandenwerbung wie auch der Gewinn aus dem Schlachtfest den Löwenanteil bei den Einnahmen ausmachen. So können im Laufe des Jahres immer wieder namhafte Beträge an den FV überwiesen werden.

Sowohl Wolfgang Bernhard als auch die Ortsvorsteherin Diana Kern-Epple äußerten sich zufrieden darüber, dass nach dem vereinsinternen Umbruch bei der Besetzung des Vorstandes im Jahr 2016 wieder Ruhe und Kontinuität in den Förderverein eingekehrt seien.