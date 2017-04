Villingen-Schwenningen Fördermittel: VS bekommt 12 500 Euro für Integrationsbeauftragte

Im Rahmen einer erneuten Landesförderung für die Integration von Flüchtlingen in Kommunen, wurde auch die Doppelstadt bedacht.

Die Stadt Villingen-Schwenningen bekommt vom Land eine Förderung für die Stelle des Integrationsbeauftragten in Höhe von 12 500 Euro in diesem Jahr, das teilt Integrationsminister Manne Lucha am Freitag mit.

Zusätzlich zum Pakt für Integration stellt die Landesregierung 2017 über sechs Millionen Euro für weitere Integrationsmaßnahmen in insgesamt 153 Kommunen in Baden-Württemberg. Im Mittelpunkt steht die Förderung kommunaler Integrationsbeauftragter, heißt es in der Pressemitteilung.

Sie seien Ansprechpartner rund um Integrations- und Flüchtlingsfragen und Koordinator der verschiedenen Akteure und Maßnahmen. „In Kindergärten und Schulen, am Arbeitsplatz und in Vereinen entsteht gesellschaftlicher Zusammenhalt. Den Kommunen kommt bei der Integration also eine entscheidende Rolle zu, bei der wir sie nach Kräften unterstützen“, so Lucha.

Zu den bisherigen Aufgaben der Integrationsbeauftragten kommt künftig die Zusammenarbeit mit den neuen rund 1.000 Integrationsmanagern hinzu, die im Zuge des Paktes für Integration mit den Kommunen in den Kreisen, Städten und Gemeinden eingesetzt werden. Deren Aufgabe ist die aufsuchende Sozialberatung und -begleitung von Flüchtlingen.

„Integrationsbeauftragte und Integrationsmanager sind für verschiedene Bereiche der Integrationsarbeit zuständig und werden eng zusammenarbeiten. Ich bin sicher, dass zwischen beiden Ebenen wichtige Synergieeffekte entstehen werden Deshalb war es mir sehr wichtig, dass wir auch in diesem Jahr viel Geld für die Integrationsbeauftragten in die Hand nehmen“, so Lucha. Der Minister wies darauf hin, dass seit Beginn des Programms insgesamt 380 Stellen für kommunale Integrationsbeauftragte in gefördert wurden.