Villingen-Schwenningen Förderkreis der Stadtbibliothek stiftet neuen Lesestoff für Schüler

Neue Medienkiste zum Ausleihen für Schulen haben das Thema "Gegen Vergessen des Nationalsozialismus" zum Thema.

Villingen-Schwenningen – 1000 Euro kratzt der Freundeskreis der Stadtbibliothek Villingen-Schwenningen zusammen, um gegen das Vergessen des Nationalsozialismus bei Jugendlichen zu kämpfen. Addiert mit 2000 Euro aus dem Budget der Stadtbibliothek konnten vier Medienkisten mit Materialsammlungen zum Nationalsozialismus an das Leseförderungsteam der Stadt übergeben werden, diese sollen an neun Schulen sämtlicher Formen in Villingen-Schwenningen zum Einsatz kommen.

"Mit 50 Mitgliedern in unserem Freundeskreis und einem Jahresbeitrag von zwölf Euro, summiert mit dem bisschen Spenden, muss sich unser Freundeskreis schon gut Gedanken machen, wo er seine knappen Ressourcen einsetzt", sagt der Vorsitzende des Freundeskreises und ehemaliger Rektor des Gymnasiums am Romäusring, Raimund Fleischer.

Am wichtigsten ist für den Freundeskreis demnach die Erinnerungskultur an den Nationalsozialismus. "Wir haben jetzt die dritte Generation, die diese Zeit nicht mehr erlebt hat. Altersgemäß und gut dosiert kann man sich diesem teilweise übersättigten Thema immer noch nähern", fährt Fleischer fort. Die Medienkisten enthalten Primärliteratur, DVDs, Hörbücher, aber auch Romane mit "gut recherchierten Sachinformationen", die den Jugendlichen auch als Identifikationsmerkmal gegenüber der NS-Zeit dienen können. "Das könnte ja ich damals gewesen sein. Vor der gleichen Entscheidung", sagt Fleischer.

Doch wie kommen nun die Medienkisten genau zum Einsatz? "Ganz einfach, seit 20 Jahren existiert in der Doppelstadt der Kooperationsvertrag zwischen Schulen und Stadtbibliothek", sagt Heike Christiane Daume vom zuständigen Leseförderungsteam als Bindeglied. "Lehrer können uns sogar buchen und sich direkt an uns wenden", so Daume. Mit ihrem Kollegen Sven Baumgardt kann sie die Medienkisten in Deutsch-, Religions- oder Geschichtsunterrichts ab der siebten Klasse einführen. Mit Verlängerungsoption verweilen diese vier Wochen in der Klasse und das Material kann zu Projekten, Referaten oder einfach nur zum Ausleihen von den Schülern genutzt werden. Daume ist unter Telefon 07721/822265 erreichbar.