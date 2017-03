VS-Villingen Flüchtlinge in Villingen bieten spannende Workshops an

Flüchtlinge in Villingen bieten spannende Workshops an

Ein interessantes Angebot für junge Leute gibt es am 8. April im Martin-Luther-Haus. Eingeladen zu einem Workshop-Nachmittag sind Flüchtlinge und Einheimische.

Einen ganzen Nachmittag im Sinne der Kultur, des Miteinander Arbeitens und des Spaß habens – das ist für den Samstag 8. April im Martin-Luther Haus in der Wehrstraße geplant. Junge Leute im Alter zwischen 17 und 27 sind angesprochen, sich an diesem Tag zu beteiligen.

"Wir haben uns schon vor über einem halben Jahr überlegt: Wie können wir die jungen Leute, seien es Flüchtlinge oder Deutsche, zusammenbringen und was könnte die interessieren?", erläutert Karin Nagel die Projektidee. Herausgekommen ist ein Workshopnachmittag mit unterschiedlichen künstlerischen und anderen Inhalten, die allesamt von jungen Leuten geleitet werden.

"Wir denken, dass es mit solchen Aktionen gelingen kann, junge Menschen unterschiedlicher Nationalitäten im Team zueinander bringen", verdeutlicht Christoph Matthiä, kirchlicher Fachberater vom Diakonischen Werk.

Ein Punkt, auf den die Organisatoren bauen, wird an diesem Tag Chris Black mit seinem Hip-Hop-Workshop sein. Der gebürtige Gambier lebte bis vor kurzem in der Villinger Erstaufnahmestelle und war in seiner ehemaligen Heimat kein Unbekannter und als Gospelsänger tätig.

Mina Husaini, die ebenfalls in der Villinger Erstaufnahmestelle lebte, ist Afghanin und hat mittlerweile einen anerkannten Flüchtlingsstatus. "Das ist eher ungewöhnlich für Menschen aus diesem Land", so Karin Nagel. Die 21-jährige wird afghanische Volkstänze für junge Frauen anbieten.

Der Künstler Yahia Daghestani aus Syrien lebte ebenfalls vor einem Jahr noch in der Erstaufnahmestelle in Villingen. Ein sehr guter Gitarrespieler und Zeichner sei er, wie Christoph Matthiä betont. Er wird mit den jungen Leuten musizieren und zeichnen.

Jasmin Dazer wird einen Theater-Workshop anbieten. Die Theaterpädagogin arbeitet unter anderem in der Kulturküche im Schwenninger Jugendhaus mit und wird an diesem Tag ein Improvisationstheater anleiten.

"Ein ganz praktischer Workshop", wie Karin Nagel betont, wird ein Erste-Hilfe Kurs werden, der von dem Syrer Muhammad Al Shab geleitet wird. Al Shab hat in seiner Heimat als Sanitäter gearbeitet. Außerdem wird ein Kochkurs in afrikanischer Küche von gambischen Flüchtlinge angeboten.

"Das wird ein Sprung ins kalte Wasser für uns, wir wissen nicht, was an dem Tag auf uns zukommt", so Karin Nagel. Unwägbar sei allerdings, ob es auch einen Zuspruch unter den deutschen Jugendlichen geben wird. "Da sind wir wirklich gespannt, ob und wie viele da kommen werden", sagt Christoph Matthiä.

Der kostenfreie Workshopnachmittag im Martin-Luther Haus findet am Samstag, 8. April, statt, Beginn ist um 14.30 Uhr. Anmeldungen per E-Mail: christoph.matthiae@diakonie.ekiba.de.