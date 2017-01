VillingenSchwenningen Flöten-Punk bringt 3200 Euro für den guten Zweck

Spende von Matthias Kreutzer und Matthias Ziegler geht an Refugio und das Soziale Zentrum

Villingen-Schwenningen (in) Sie machen keine Unterschiede, erklärt Matthias Kreutzer von Zweierlei Punk: Wenn Menschen in Not sind, dann sei es unerheblich woher sie kommen, welcher Religionsgemeinschaft sie angehören oder welche Hautfarbe sie haben. "Wenn jemand in Not ist, dann müssen wir einfach halfen", sagt Kreutzer, als er einen Scheck über exakt 1555,10 Euro an Wolfgang Flaig und Ralf Großmann vom Sozialen Zentrum in Schwenningen überreicht. Einen Scheck in gleicher Höhe hat in Villingen die Kontaktstelle für traumatisierte Flüchtlinge Refugio erhalten. Das Geld haben Passanten gespendet, die oft eigens wegen des Flötenspiels, das Matthias Kreutzer und Matthias Ziegler als Formation Zweierlei Punk seit einigen Jahren in der Vorweihnachtszeit in der Villinger Fußgängerzone veranstalten, nach Villingen-Schwenningen kommen – nämlich dann, wenn nicht nur schräge Flötentöne locken, sondern auch heißer Glühwein und zusätzlich die Möglichkeit, etwas sehr Gutes zu tun. Und das ist angesichts der stolzen Spendensumme von insgesamt 3200 Euro auch wieder gelungen.