VS-Villingen Fleck-Fleck präsentieren neue Mode und tanzende Soßen

Zum 18. Mal luden die Fleck-Fleck am Wochenende zu ihrem Kappenabend ein. Hier gibt's alle Bilder!

VS-Villingen (anb) „Die Jugend von heute isst Pommes mit Senf!“: Lieschen zeigt ihrer Oma die Tüte mit den frittierten Kartoffeln. Ehe man sich versieht, stehen Ketchup, Mayo und Senf als Gruppe auf der Bühne und tanzen über ihre Liebe zu Pommes. Zum 18. Mal luden die Fleck-Fleck zu ihrem Kappenabend ein. Moderiert wurde der Abend vom neuen Fleck-Fleck-Vorsitzenden Sebastian Käfer und Schriftführer Dominic Mangold. Nach 30-jähriger Amtszeit hatte Jürgen Sulzmann sein Amt als Vorsitzender abgegeben und wurde zum ersten Ehrenmitglied der Fleck-Fleck ernannt. Zahlreiche Zünfte haben am Abend teilgenommen.

Abgesehen von tanzenden Würzsoßen gab es einen Einblick in die neue Kollektion des Urenkels dritten Grades von Coco Chanel, der unter anderem den "Unterhose-über-Unterhemd-Look" präsentierte. Der lustige Abend bot auch eine Vielfalt an Tanz- und Musikeinlagen. Neben indischem Tanz mit dem Fazenedle-Damenballet und einer 90er-Techno-Choreografie des Fleck-Fleck-Damenballetts stürmte ein ganzes Football-Team zur Bühne, um sein tänzerisches Können mit einer Cover-Version von „Ex's and Oh's“ von Elle King zu beweisen. Und wer hätte gedacht, dass zwei Männer im Kleid so elegant mit einem Wasserball tanzen können? Dies und viele weitere Spektakel brachten das Publikum ganz aus dem Häuschen. Zu jeder Darbietung gab es eine Zugabe

Musikalische Unterstützung gab es durch die Guggenmusik Hättä Lila, die unter anderem mit Songs von den Ärzten oder Culcha Candela den Raum zum Tanzen brachten. Bei so vielen verschiedenen Showeinlagen ist es schwer, einen Favoriten zu wählen. „Alles war toll“, sagt Besucherin Bianca Wälde. Recht hat sie.