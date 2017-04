VS-Weigheim / Tuningen Flächenbrand zwischen Weigheim und Tuningen

Ein Flächenbrand an der K5701 zwischen VS-Weigheim und Tuningen beschäftigte am Sonntag gegen 11.30 Uhr die Feuerwehr Weigheim. Durch das schnelle Eingreifen konnte ein Ausbreiten der Flammen verhindert werden. Die Brandursache ist unklar.

Die Einsatzkräfte rückten am Sonntag gegen 11.30 Uhr zu einem Einsatz aus. Nach ersten Informationen meldeten Anrufer einen Flächenbrand an der K5701 von Weigheim in Richtung Tuningen.Die Feuerwehr Weigheim rückte sofort aus und löschten den Brand, bevor er sich weiter ausbreiten konnte. Warum es zu dem Flächenbrand kam, ist noch völlig unklar. Die Polizei Schwenningen hat die weiteren Ermittlungen übernommen.Nachdem alle Glutnester abgelöscht waren, konnte die Feuerwehr Weigheim wieder abrücken. Die K5701 war während des Einsatzes halbseitig für den Verkehr gesperrt.