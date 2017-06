Villingen-Schwenningen Firma Maico freut sich über Wachstum

Schwenninger Spezialist für Ventilatoren, Lüftungssysteme und Haustechnik beschäftigt nun gut 210 Mitarbeiter.

Villingen-Schwenningen (häm) Ein erfolgreiches Geschäftsjahr liegt hinter dem Elektroapparate-Hersteller Maico aus Schwenningen. Geschäftsführer Gerhard Warnke hat bewiesen, dass er nach dem Ausscheiden seines Vetters Hans Müller, der mit ihm bis zum 1. Februar über 26 Jahre lang den Betrieb führte und in den Ruhestand wechselte, das Ruder gut in der Hand hat. In dieser Atmosphäre konnte die Belegschaft bei einem Sommerfest ein zufriedenstellendes Jahr feiern.

Der Boom der Bauinsdustrie in Deutschland, ob bei Neubau oder Renovierungen, beschert auch Maico ein konjunkturbedingtes Umsatzwachstum. Genaue Zahlen wollte Warnke nicht nennen, verweist aber auf die Belegschaft: "Im Jahr 2016 konnten wir acht neue Mitarbeiter einstellen und liegen bei nun knapp 210 Beschäftigten. Wir wachsen leicht." Als Bauzulieferer hat Maico mit seinen Be- und Entlüftungsgeräten traditionell eine starke Abhängigkeit von dieser Branche, dei sich aktuell in guten Zahlen ausdrückt.

Zusätzlich wirkt sich die Verlagerung neuer Produktzweige aus einem Werk im Frankfurter Raum nach Schwenningen positiv auf den Standort aus. Anspruchsvolle Maschinen der Wärme-Rückgewinnung werden nunmehr in VS-Schwenningen produziert. Kontinuierliche Investitionen in neue Technologie und die Prozessoptimierung begleiten nicht nur die jetzige Erfolgsphase. Investieren möchte man künftig in einen 3D-Drucker, auch hier nennt Warnke keine konkreten Zahlen.

Über 50 Prozent seines Umsatzes erwirtschaftet Maico im Ausland. "Besonders gut läuft der Absatz momentan in England, über die genauen Ursachen dieser konjunkturellen Lage dort rätsele auch ich. Grundsätzlich ist die Firma gut aufgestellt und hat gute Chancen auf dem Markt", blickt Warnke in die Zukunft. Weitere Tochtergesellschaften hat Maico in den USA, Italien, den arabischen Emiraten und Indien. Im Ausland wird laut Warnke insbesondere in den Emiraten künftig verstärkt investiert. Der Erfolg wird auch in Bauvorhaben umgesetzt. Beim letzten Sommerfest konnte Maico nach einer 14-monatigen Bauzeit sein neues Lagergebäude mit 1000 Quadratmetern einweihen. Investitiert wurden hier 1,4 Millionen Euro.