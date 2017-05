Villingen-Schwenningen Firma Hess-Leuchten in Villingen bekommt neuen Geschäftsführer

Firma Hess-Leuchten in Villingen bekommt neuen Geschäftsführer

Der Villinger Leuchtenhersteller Hess Licht + Form bekommt zu 1. Juli einen Geschäftsführer. Ernst Smolka (53), ein erfahrener Manager aus der Beleuchtungsbranche, wird den bisherigen Interims-Geschäftsführer Louis van Uden ablösen. Dies teilt jetzt das Unternehmen in einer Presseerklärung mit.

Hintergrund des Wechsels: Nach dem Neuanfang der Hess GmbH, deren Vorgängerfirma durch Börsenskandal und Insolvenz durchgeschüttelt wurde, bekam das Unternehmen mit Detlef Mikulksky einen neuen Geschäftsführer. Doch hier hat einiges in der Zusammenarbeit nicht gepasst. Deshalb übernahm mit Louis von Uden aus dem Mutterkonzern Nordeon als Interimsmanager das Ruder, bis die Firma Hess einen neuen, passenden Geschäftsführer für Villingen gefunden hat.



Den glaubt Hess, ein international führender Hersteller von gestalteten Außenleuchten und Stadtmobiliar, nun gefunden zu haben. Absolut positiv äußerte sich Louis van Uden über seinen Nachfolger: „Ich bin mir sicher, dass wir mit Ernst Smolka eine absolute Top-Besetzung haben werden. Er ist der richtige Mann zur richtigen Zeit – ein absoluter Experte für die Bereiche „Smart City“ und Digitalisierung. Genau das, was wir in dem sich rasant verändernden Umfeld benötigen, um uns dynamisch und zukunftsorientiert weiterzuentwickeln."

Der promovierte Physiker Ernst Smolka, aus dem Raum Mannheim stammend, bringt eine umfangreiche Managementkompetenz sowie eine langjährige Berufs- und Branchenerfahrung mit. Zuletzt zeichnete er in Stuttgart für das Deutschlandgeschäft der Firma Schreder, eines der weltweit größten Unternehmen der Lichtindustrie, verantwortlich.Pierre van Lamsweerde, der Chef der Nordeon Group sagte: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Ernst Smolka einen ausgewiesenen Fachmann mit langjähriger Branchen- und Führungsexpertise für Hess gewinnen konnten.



Zugleich dankte er Louis van Uden: "Unter seiner Führung ist Hess nachhaltig in die Erfolgsspur zurückgekehrt." Die Firma Hess schreibt seit 2016 wieder schwarze Zahlen. In Villingen arbeiten rund 150 Mitarbeiter, insgesamt sind es 180.