Villingen-Schwenningen Fingerabdruck überführt 18-jährigen Einbrecher

Aufgeklärt hat die Polizei einen Einbruch vom vergangenen November in den AWO-Kindergarten in der Wilhelm-Schickard-Straße im Zentralbereich von Villingen

Bei dem Einbruch entwendete der Täter eine ältere Videokamera. Außerdem richtete er nah Feststellung der Polizei einen Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro an. Den Ermittlern gelang es, eine Fingerspur zu sichern. Diese konnte nun einem heute 18-Jährigen, der zur Tatzeit noch 17 Jahre alt war, zugeordnet werden. Dieser soll zur Tatzeit alkoholisiert gewesen sein. Ob der 18-Jährige für weitere Einbrüche in Frage kommt, wird geprüft.