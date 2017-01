Villingen-Schwenningen/Pfaffenweiler Finanziell läuft es für den FC Pfaffenweiler besser

Der Schuldenabbau kommt beim Fußballclub voran. Zudem wird ein neuer Pächter für das Vereinsheim gesucht.

2016 war ein erfolgreiches Jahr für den FC Pfaffenweiler – vor allem über den Schuldenabbau freuten sich die Mitglieder. Jetzt traf sich der Verein zu seiner Jahreshauptversammlung und verkündete dabei gute Nachrichten. Hauptthemen des Abends waren die Finanzen, die fehlenden Jugendlichen sowie die Suche nach einem neuen Pächter.

„Es ist wahnsinnig, was dieses Jahr über geleistet wurde“, meinte der Vorsitzende Frank Baumhäckel. Der einst stark verschuldete Verein hat dieses Jahr alles gegeben, um aus den roten Zahlen zu kommen. 494 Mitglieder spendeten und unterstützten fleißig den FC Pfaffenweiler. Die Zusammenarbeit mit anderen Vereinen lief gut, außerdem wurde durch das Pfaffenweiler Dorffest Geld erwirtschaftet. Durch einen Spendenlauf, den Trainer Tobias Hummler veranstaltete, wurden 5000 Euro eingenommen. Der Höhepunkt des Jahres war aber das Weihnachtstheater von Regisseur Ronny Munz, als der FC ein römisches Drama auf die Bühne brachte. Nebenbei verkaufte der Verein auch Lose, die ihm 2046 Euro einbrachten. Insgesamt machte der FC Pfaffenweiler einen Gewinn von knapp über 4400 Euro mit dem Weihnachtsschauspiel. Von dem Geld wurde der Kauf von zwei rollbaren Bambini-, zwei Jugend- und einem Erwachsenentor ermöglicht.

Mit allen Einnahmen des Jahres konnten 14 000 Euro an Darlehen zurückgezahlt werden. Für den Verein selbst sprang noch ein Gewinn von 4000 Euro heraus. Mit der Verpachtung des Vereinsheimes in Pfaffenweiler wurden 15 000 Euro eingenommen, jedoch ist der Verein nun dringend auf der Suche nach einem neuen Pächter. Der alte habe es anfangs gut gemacht, jedoch folgten strategische Fehler, berichtete der Vorsitzende Frank Baumhäckel. Sie seien aber im Guten auseinander gegangen. Der neue Pächter soll einen „Vereinsheimcharakter“ haben. Denn das Pfaffenweiler Schmuckkästchen, so Baumhäckel, soll weiterhin ein Vereinsheim bleiben und nicht zu sehr kommerzialisiert werden.

Ein weiteres großes Problem, das am Abend angesprochen wurde, sind die fehlenden Jugendlichen. Während die A-Jugend sich in der ersten Bezirksliga mit dem ersten Platz für die Landesliga qualifizierte, kam es aufgrund von Mangel an Nachwuchs nicht zu einer C-Jugend-Mannschaft. Auch die B-Jugend ist ein weiteres Sorgenkind des Vereins mit dem 12. Platz in der Bezirksliga. Viele Jugendliche wechseln zu Villinger Vereinen und der Verein benötigt weitere Jugendtrainer. Die bleibenden Jugendspieler in die aktive Mannschaft zu integrieren, habe gut funktioniert.

Die aktive Mannschaft des FC Pfaffenweiler schaffte den Aufstieg und etablierte sich in der Bezirksliga. Nach der einstimmigen Entlastung des alten Vorstandes wurde dann einer neuer gewählt.

Der Vereinsvorstand wurde bis auf ein Mitglied einstimmig wiedergewählt. Der neue Vorstand besteht aus Stephan Kohel, Andreas Konegen, Dennis Michalec, Georg Pütz, Kevin Hirt, Frank Baumhäckel, Barbara Hirt, Dirk Rohrer, Brigitte Rohrer, Viktor Hummer, Erich Neugart und Thomas Trenkle.

