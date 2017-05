vor 1 Stunde VS-Schwenningen Feuerwehreinsatz an der Fachhochschule Furtwangen in VS-Schwenningen

Wegen eines strengen Geruchs und einem vermuteten Austritt von Reizgas ist es am Dienstagmorgen, kurz vor halb acht Uhr, zu einem Feuerwehreinsatz an der Zweigstelle der Hochschule Furtwangen in der Jakob-Kienzle-Straße gekommen.