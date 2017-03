Feuerwehreinsatz: Vergessenes Essen qualmt vor sich hin

In die Villinger Alemannenstraße musste die Feuerwehr am Dienstagmorgen ausrücken. Ein Anwohner hatte Rauch bemerkt.

Vergessenes Essen auf einem Herd hat am Dienstagmorgen zu einem Feuerwehreinsatz an einem Mehrfamilienhaus in der Alemannenstraße geführt. Kurz vor 9 Uhr bemerkte ein Nachbar Rauch aus einer Wohnung, berichtet die Polizei. Ein Bewohner des Hauses hatte dort einen Topf mit Essen auf den eingeschalteten Herd gestellt und war dann aber eingeschlafen. Die Feuerwehr konnte den bereits leicht brennenden Topfinhalt löschen. Der Mann wurde vorsorglich ins Klinikum gebracht.