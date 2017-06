Feuerwehr rückt bei Mode-Discounter H&M an

Große Aufregung mitten in Villingen. Mehrere Einsatzfahrzeuge preschen zu H&M.

Mitten in der Fußgängerzone an der Rietstraße rückte um 16.10 Uhr die Feuerwehr an. Eine Brandmeldeanlage beim Modediscounter H&M hatte den Einsatz ausgelöst. Die Rettungskräfte prüften das Gebäude und die Anlage und konnten schließlich wieder abrücken. "Fehlalarm", kommentierte ein Floriansjünger gegenüber dem SÜDKURIER.