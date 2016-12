Villingen-Schwenningen Feuerwehr, TDVS und Co.: Wie es ist zu arbeiten, wenn alle anderen feiern

Wenn die einen am Samstagabend um zwölf das Sektglas heben, werden andernorts Verbände gelegt, Straßen gestreut, Fehlschüsse gelöscht oder Straftaten aufgenommen. Vier Beispiele von Menschen aus Villingen, für die Silvester ein ganz normaler Arbeitstag ist.

Ralf Hofmann, Kommandant der Villinger Wehr, wird am Silvesterabend genau ein Bier und ein Glas Sekt trinken. "Das reicht, mehr brauche ich nicht." Praktischerweise feiert er dieses Jahr auch gleich neben dem Feuerwehrhaus. "Wenn der Alarm kommt, werde ich im ersten Wagen dabei sein." Die Wache ist in der Nacht nicht besetzt. Es wird einfach durchalarmiert. "Das machen wir seit einigen Jahren so, die Erfahrung zeigt, es gibt immer genug, die nichts trinken und wir so die Einsatzzeiten einhalten können", sagt Hofmann. Normal sind zwei bis drei Einsätze in der Nacht. Brennt nicht gerade der Dachstuhl des Münsterzentrums, sind die meisten undramatisch: Eine Rakete, die in der Ecke brennt, ein Mülleimer oder ein Balkon, die Feuer fangen. Neujahr wird Hofmann um acht aufstehen, die Grenadiere laden ihn traditionell zum Neujahrsschießen. Sein Wunsch für 2017? "Dass es mit meiner Wehr so weiter läuft wie jetzt. Es ist eine super Truppe.Sechs Krankenschwestern und drei Ärzte beginnen am Samstagabend um 22:30 Uhr den Nachtdienst in der Notaufnahme des Schwarzwald-Baar-Klinikums. Bis morgens um sieben Uhr werden sie zwischen 120 und 140 Patienten behandelt haben. "Ein normales Patientenaufkommen am Wochenende", sagt Bernhard Kumle, Chefarzt der Notaufnahme. Allein die Krankheitsbilder sind andere.Die Top zwei der Gründe für den Besuch der Notaufnahme in der Silvesternacht: Zu viel Alkohol und Verbrennungen an den Fingern; entweder von den Raketen oder vom Fondue. "Eine Urlaubssperre für die Mitarbeiter gibt es nicht", sagt Christa Dietel, Pflegedienstleiterin. Wie viel los sein wird, das hängt vor allem vom Wetter ab, sagt Kumle. Ist die Sicht gut, schneit es, ist es glatt...Wetter, oder besser Schnee, das ist auch das Stichwort für Andreas Thomma, den Leiter der Technischen Dienste VS. Die Hälfte seiner Mannschaft ist am Samstagabend in Bereitschaft, zwischen 60 und 70 Mann. Wer an Weihnachten Dienst hatte, muss an Silvester nicht ran. "Wir versuchen zu vermeiden, dass die Kollegen an beiden Tagen Dienst haben", sagt Thomma. Am Neujahrsmorgen räumt die Nachtschicht zumindest grob auf. Ab sechs sind sie an den zentralen Plätzen in der Innenstadt und auf dem Hubenloch. Wenn Thomma sich eines wünschen könnte, dann "dass meine Mitarbeiter nicht schippen müssen". Zumindest in diesem Jahr könnte der Wunsch noch in Erfüllung gehen.Um 20 Uhr wird Andreas Stuber, 48 Jahre alt, den Silvesterdienst auf der Villinger Polizei-Dienststelle antreten. Als Gruppenführer wird er die Einsätze koordinieren und sich an den Streifenfahrten beteiligen. Das Dienstsystem rotiert, alle fünf Jahre ist er dran. "Es ist ein Abend wie jeder andere", sagt er. Macht der Dienst denn Spaß? "Na klar, weil wir eine gute Truppe sind." Und die Zeichen stehen gut, dass sie viel zu tun haben werden. Die Nacht wird kalt und klar. Dennoch: "Voraussehen kann man es nie. Manchmal ist Weihnachten mehr los als an Silvester." Gemeinsam Anstoßen? Nein, sagt er. "Um die Zeit sind wir alle draußen. " Ein gemeinsames Abendessen während der Schicht, dafür nehmen sie sich Zeit. Das meiste passiert zwischen drei und fünf Uhr morgens. Die Brennpunkte sind die Innenstadt, vor allem die Färberstraße. "Das wissen wir, das ist auch an einem normalen Wochenende nicht anders", sagt Armin Irion, der stellvertretende Dienststellenleiter. Dazu kommt: Villingen-Schwenningen ist nicht Köln. "Die Ereignisse haben uns sensibilisiert", sagt Stuber, "aber es belastet uns hier nicht."