VS-Schwenningen Feueralarm: Wieder war ein Kochtopf Schuld

Am Montagabend musste die Feuerwehr in Schwenningen ausrücken, nachdem ein Rauchwarnmelder ausgelöst wurde.

Gegen 20 Uhr wurden die Einstazkräfte zu einem Mehrfamilienhaus in der Hirschbergstraße gerufen, wo Anwohner das Schrillen von Rauchwarnmeldern gehört hatten. Sofort alarmierte man die Rettungskräfte. Die Feuerwehr Schwenningen rückte mit mehreren Fahrzeugen an die Einsatzstelle aus und unter Atemschutz wurde das Gebäude betreten. In der oberen Wohnung fand man dann einen Topf auf dem angeschalteten Herd. Man brachte ihn auf die Fensterbank ins Freie und kontrollierte die Wohnung. Die Polizei Schwenningen nahm die weiteren Ermittlungen auf. Rettungsdienst und Feuerwehr konnten wieder abrücken. Ein Schaden ist nach ersten Informationen nicht entstanden.