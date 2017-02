VillingenSchwenningen Fetziges Fazenedle-Programm lässt den Saal beben

Mit einem abendfüllenden Programm haben die Villinger Fazenedle ihre Gäste im Gemeindezentrum St. Bruder Klaus begeistert.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Sie wissen zu feiern, die Villinger Fazenedle und die Bühne im Gemeindezentrum St. Bruder Klaus gehörte an diesem Abend ganz den singenden, springenden und tanzenden Akteuren, die wieder für ein abendfüllendes Programm sorgten. Ließ es der, wegen des allzu schlechten Radioempfangs in der Zähringerstadt, verzweifelte Andre Reimann schon ruhig angehen, so sorgte der "groovende Bär", oder war es der "rufende Berg" des Männerballett Sixpack für ein kleines Verwirrspiel, das die fünf tanzenden Herren mit einem "Eins, zwei g'suffa" im Münchner Hofbräuhaus auflösten.

Kein gutes Blatt ließen die beiden Moderatoren Manuela Glatz und Volker Wehrle an der Verkehrssituation im Städtle: überall Baustellen und kein Durchkommen und kündigten mit Petra Kroggel eine ganz fetzige Nummer an. Alle Villinger Fasnetgesellschaften, selbst die eigenen Fazenedle bekamen reichlich Fett ab, wenn die Antifasneterin Petra sich über die nur noch blauen Glonkis oder die vielen Hexen, die doch lieber die Scheme auflassen sollen, ausließ. "Ich han a der Fasnet überhaupt kon Spass, die Hos ist dreckig und der Kittel ist nass", berichtete sie von eigenen Erlebnissen im Städtle. Immer wieder wurde sie hierbei vom Saal unterbrochen, wenn die Feiernden mit einem lauten "Oioioi – hohoho" vielstimmig ihre Zustimmung zum gerade Gehörten gaben.

Die Young Ladies aus Bollywood und der Auftritt der Querdancer ließen noch einmal die Bühne beben und Harald Kroggel und Oliver Geib, besser bekannt als die Randstoabläärer berichteten musikalisch von ihren besonderen Erlebnissen in Deutschlands schönster Stadt. Fragen wie "gibt´s denn die vielen Baustellen noch" oder "Gibt´s denn die alten Wirtschaften noch" mussten beantwortet werden und das Publikum ließ keinen Zweifel daran, dass die beiden Barden die Bühne nicht verlassen dürfen ohne den Klassiker "Ringzug" angestimmt zu haben. Für einen wahrhaft fulminanten Abschluss des Bühnenprogramms sorgten anschließend die Guggemusiker der Fazenedle.

Die Akteure

Bildergalerie im Internet:

Manuela Glatz, Volker Wehrle, Andre Reimann, Carolin Glatz, Katharina Pairotti, Michael Glatz, Claudia und Bernd Nonnenmacher, Klaus Lange, Michael Kopsch, Stefan Neininger, Ulrich Fries, Vincenz Damiani, Petra Kroggel, Ann-Kathrin Schleicher, Lorina Aue, Bianca Glatz, Corinna Pfaff, Elena Hans, Jasmin Lange, Melanie Mahler, Harald Kroggel, Oliver Geib, Benjamin Wewior, Joachim Reimann, Jürgen Glatz, Klaus Glatz, Manuel Rötzer, Oswald Glatz, Thomas Poppe, Sven Blessing, Axel Zeumann und Ralf Dechert. (in)