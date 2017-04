VS-Villingen Fetzige Schwarzwald-Musik holt die Senioren auf die Tanzfläche

Abwechslungsreiches Probramm im Heilig-Geist-Spital: Heimleiterin Tanja Schneckenburger hat mit den zwölf Beschäftigungstherapeuten die Mottowoche "Schwarzwald" organisiert. "Die Ideen sind gesprudelt", sagt sie.

In der Caféteria des Heilig-Geist-Spitals geht es hoch her. An den ersten beiden Tagen gab es Schwarzwälder Kirschtorte und weitere Schwarzwälder Spezialitäten. Am dritten Tag war das Schwarzwald-Quiz: Im ganzen Haus waren Fotos verteilt, deren Motive es zu erraten galt. An Tag vier baten die beiden Musiker Ludwig Lipp aus Fischbach und Werner Kraus aus Rietheim (Bild) zu Musik von Akkordeon und Gitarre auf die Tanzfläche. Die Mottwowoche endete mit dem Spittel-Kino. Gezeigt wurde eine Dokumentation über den Schwarzwald. Besonders der Tanz- und der Kinonachmittag kamen an. "Das werden wir beides auch beibehalten und künftig einmal im Monat anbieten", kündigt Pflegedienstleiter Jakob Broll an. Die zum Thema eingerichtete Glasvitrine im Foyer mit Bollenhut, Kuckucksuhr und Strohschuhen werden ebenfalls noch länger zu betrachten sein. Bild: Wolfgang Heinig