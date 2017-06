vor 3 Stunden Claudia Hoffmann Villingen-Schwenningen Festwochenende zum Stadtjubiläum: Zapfenstreich belebt Tonhallen-Areal

Nicht weniger als 23 Bürgerwehren werden beim großen Festwochenende am 22. und 23. Juli in Villingen erwartet. Am Samstagabend wird auf dem ehemaligen Tonhallenareal der große Zapfenstreich aufgeführt.