Villingen-Schwenningen Festtagseinsätze für die Polizei

Die Polizei hatte in Villingen-Schwenningen über die vergangenen Tage keine Weihnachtsruhe, sondern musste zu so manchem Einsatz ausrücken oder auch Anzeigen aufnehmen. Von einigen der größeren und kleineren Vorfälle zeugen Berichte der Ordnungshüter.

So ist einem jungen Mann am Vorabend des Weihnachtswochenendes in der Villinger Brigachstraße die Geldbörse geraubt worden. Ein bislang unbekannter Täter hatte den 21-Jährigen am Freitagabend gegen 22.50 Uhr gebeten, für den Kauf von Zigaretten die Bankkarte auszuleihen, um das Altersnachweissystem des Zigarettenautomaten zu bedienen. „Nachdem der 21-Jährige seinen Geldbeutel aus der Jackentasche genommen hatte, wurde er vom Unbekannten mit einem gezielten Faustschlag ins Gesicht niedergeschlagen und hierbei leicht verletzt. Gleichzeitig wurde dem Opfer der Geldbeutel aus der Hand gerissen“, so die Polizei. Der Täter war etwa 16 Jahre alt und hatte blondes Haar. Er entkam in Richtung Kaiserring.

Einen ärgerlichen Verlauf nahm dann der Heiligabend für eine 50 Jahre alte Skoda-Fahrerin: Ein unbekannter Autofahrer fuhr auf ihr Auto auf, als sie am Samstag gegen 13.10 Uhr vom Fürstenbergring nach links in die Straße Beim Hohenstein abbiegen wollte und dafür wegen Gegenverkehrs anhalten wollte. Der Unbekannte suchte obendrein einfach das Weite, ohne sich um den Sachschaden von rund 2000 Euro zu kümmern. Nun sucht die Polizei nach seinem roten Kleinwagen, vom Kennzeichen sind die Fragmente VS-DN – ohne Ziffern – bekannt.

Ebenfalls aus dem Bereich Straßenverkehrsdelikte stammt der Fall eines 27 Jahre alten Roller-Fahrers, der am Sonntagabend gegen 21 Uhr von der Polizei auf der Berliner Straße aus dem Verkehr gezogen wurde. Er konnte keinen entsprechenden Führerschein vorweisen und hatte auch noch Drogen konsumiert. Nun kommt auf ihn ein Strafverfahren zu, so die Polizei.

Unbekannte Einbrecher drangen zudem am ersten Weihnachtsfeiertag zwischen 13 und 19 Uhr in ein Wohnhaus in der Wilhelm-Becker-Straße in VS-Weilersbach ein, wo sie ein Fenster aufgehebelt hatten. Sie erbeuteten einige hundert Euro Bargeld und flüchteten, nachdem sie mehrere Räume abgesucht hatten.

Besonderes Pech hatte ein Autofahrer auf dem Weg vom Sportplatz Obereschach in Richtung Tennisplatz am Sonntagabend gegen 21 Uhr: Der 68-Jährige übersah eine geschlossene Schranke an der Gehrenstraße. Er verursachte so einen Unfall und rund 6000 Euro Sachschaden. Glück im Unglück: Der Mann wurde nicht verletzt, als er mit seinem Fahrzeug gegen die geschlossene Schranke krachte. Bei dem Unfall wurde die Schranke verbogen und der Wagen erheblich beschädigt.