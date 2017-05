Villingen-Schwenningen Feiern mit der Katzenmusik

Am Wochenende eröffnet das Katzenmusik-Verein mit seinem traditionellen Hallenfest den Reigen der Sommerfest. Und das Wetter soll gut werden.

VS-Villingen (ms) Endlich: Sommer, Sonne, laue Abende, und nach wochenlanger Kälte und Dauerregen endlich ein richtiges Sommerfest. So steht einem furiosen Start in die Open-Air-Festsaison im Städtle nichts mehr im Weg. Traditionell eröffnet die Katzenmusik mit ihrem Hallenfest am Unteren Dammweg vom Freitag 26. bis Sonntag 28. Mai die sommerlichen Festivitäten der Vereine. Drei Tage fröhliches Sommerfest-Flair erwartet die Gäste. Zünftige Musik und Unterhaltung, Speis und Trank in allen Variationen. Zu späterer Stunde öffnet auch wieder die traditionelle Bar des ehemaligen Männerballetts hinter der Bühne, für Insider das „Fest im Fest“.

Noch wird zwar gehämmert, gesägt und genagelt in der Halle, doch der harte Kern der Helfer-Crew läutet nach wochenlanger schweißtreibender Arbeit die Endrunde ein. Mitten im Helfer-Team Generalfeldmarschall Dominik Schaaf, der sich auf seine Katzen verlassen kann. Seit Wochen sind sie an der Arbeit, um am Freitagabend zum Start in das lange Feier-Wochenende die Halle, in der das Jahr über der stattliche Wagenpark der Katzenmusik geparkt ist, festtauglich präsentieren zu können. Wagen raus, Bierbänke rein. Rund 600 Gäste finden in der Halle Platz, draußen in der „Wagenburg“ nochmal 80 Besucher. Startschuss ist am Freitag, 20.30 Uhr.

Nachdem die Katzenmusik im vergangenen Jahr einen Schritt in die Partyszene gemacht hat (was auch gut ankam), erwartet die Gäste am Wochenende wieder ein etwas rustikaleres Festprogramm. „Die 2 Hofemer“ werden mit Live-Musik den ersten Abend gestalten. Am Samstag ab 19 Uhr erwartet die Gäste mit der Stadtharmonie Blasmusik vom Feinsten. Am Sonntag ist ab 12 Uhr Unterhaltung mit Helmut Doser angesagt.

Natürlich kommen auch die Kinder beim Hallenfest nicht zu kurz. Kinderschminken ist im Angebot. Das eingespielte Team der Trommler-Wieber von den Glonkis serviert den Gästen die lukullischen Genüsse in Jahrzehnte langer Tradition, genauso wie der nächtliche Heimweg-Fahrservice für die Katzenmusik seit vielen Jahren ein selbstverständliches Angebot ist. Für Generalfeldmarschall Dominik Schaaf gilt die Devise: Es gelte, Bewährtes zu erhalten – wie die Villinger Fasnet – und das Hallenfest.