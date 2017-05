Villingen-Schwenningen Feiern für den guten Zweck: Lions spenden 15 000 Euro aus Erlösen beim Nightgroove

Es war ein Fest, das alle Erwartungen übertroffen hat: das Kneipenfestival Nightgroove Ende April in Villingen. Nicht nur was die Besucherzahl angeht, sondern auch, was die Spendensumme betrifft, die nun an Maria Noce für das geplante Kinderhospiz übergeben wurde. Wie der aktuelle Stand des Projektes ist und warum noch ein langer Weg vor Noce liegt. Ein Überblick.

Sie haben gefeiert, sie haben getanzt und sie haben Herz gezeigt. Die gut 3800 Besucher des Kneipenfestivals Nightgroove am vorvergangenen Wochenende. Das Festival, dessen Medienpartner der SÜDKURIER war, wurde zu einem großen Erfolg, den so keiner im Vorfeld erwartet hatte.

15 000 Euro konnte Christoph Jung, Präsident des Lions Club VS Mitte, am Mittwochmorgen auf die Spendenurkunde schreiben, die er kurz darauf Maria Noce überreichte für ihr geplantes Kinderhospiz Sternschnuppe. "Möge der Betrag das Projekt weiter unterstützen und Motivation sein", sagt Jung und fügt, nicht ohne Stolz, hinzu: "Ich habe nicht gedacht, dass wir so viel schaffen."

"Viele haben mich angerufen oder mir geschrieben und gesagt, dass sie extra auf das Festival gehen, um mein Projekt zu unterstützen", sagt Maria Noce. Über die Spendensumme ist sie dann aber doch erstaunt. "Ich hätte nicht mit so viel gerechnet." Für sie besonders schön: "Durch die Aktion werden wir in vielen Herzen bleiben."

Die Spendensumme setzt sich zusammen aus den Erlösen, die der Lions-Club bei der Bewirtung im Münsterzentrum und in der Volksbank eingenommen hat (10 000 Euro) sowie aus dem Verkauf der rot blinkenden Herzen (insgesamt 2500 Stück zu einem Preis von zwei Euro).

Maria Noce lacht, den Scheck in der Hand und die feste Idee im Kopf, einen Ort zu schaffen für sterbenskranke Kinder und deren Angehörige. "Bislang müssen die Betroffenen nach Stuttgart, Berlin oder in den Norden fahren", sagt Noce. Ein weiter Weg. Auch Noce selbst hat noch ein gutes Stück zu gehen, bis irgendwann die ersten Kinder und Familien in Schwenningen einziehen können. "Mindestens drei Jahre wird es noch dauern", sagt sie. Und: "Es steht und fällt mit der Finanzierung."

Seit einem Jahr sammelt sie Spenden für ihr Projekt. Der aktuelle Stand beträgt 150 000 Euro. Eine Million Euro braucht sie für den laufenden Betrieb. Darunter wird sie nicht anfangen. Das künftige Hospiz soll Platz für acht Kinder und deren Angehörige bieten. Mindestens 37 Pflegestellen wird Noce dafür schaffen müssen.

Den Großteil des Geldes will sie über Spenden einnehmen und durch eigene Aktionen des Hospizes Via Luce, das sie bislang bereits leitet. "Wir verkaufen Kuchen bei Stadtfesten, selbst gebasteltes auf Märkten, jeder Erlös wird dem Projekt zur Verfügung gestellt." Sie selbst hat einen Kredit in Höhe von zwei Millionen Euro aufgenommen. Für den Bau des Kinderhospizes sowie den Anbau des Hospizes Via Luce und den Ausbau der stationären Kurzzeitpflege für Kinder.

Die entsprechenden Baupläne liegen derzeit beim Stadtbauamt. In zwei Wochen, sagt Noce, könne sie laut Aussage ihres Architekten bereits mit einer Teilgenehmigung rechnen. Dann wird zunächst das bestehende Hospiz ausgebaut. Entstehen wird der 1000 Quadratmeter große Anbau auf dem ehemaligen Parkplatz des Schwenninger Krankenhauses, hinter dem Grundstück des Hospizes Via Luce.

Seit zwei Wochen habe sie zum ersten Mal auch Kinder im Hospiz Via Luce aufgenommen. Zwei Notfallkinder – eines auf der Station, eines in der Tagespflege. "Die Familien hätten die Kinder sonst nach Stuttgart bringen müssen", sagt Noce. Die Nachfrage, da ist sie sich sicher, ist auf jeden Fall da. "Der erste Baustein", hatte sie bei der Spendenübergabe noch gesagt, "ist gelegt". Es werden noch viele folgen müssen.

Die Hospizarbeit

Nach Angaben des Bundesverbands Kinderhospiz sind deutschlandweit rund 40 000 Kinder und Jugendliche lebensverkürzend erkrankt. In Baden-Württemberg gibt es über 250 ambulante Hospizdienste, 29 ambulante Kinder- und Jugendhospizdienste und 23 stationäre Hospize. Mehr als 6000 Menschen engagieren sich ehrenamtlich in der Hospizarbeit. Eine Übersicht ambulanter Hospizgruppen, stationärer Hospize und Kinder- und Jugendhospizdienste gibt es unter www.hospiz-bw.de/hospizadressen.