Villingen-Schwenningen Fehler beim Linksabbiegen - drei Leichtverletzte und hoher Sachschaden

Wie die Polizei mitteilt, wurden bei einem Unfall in der Berliner Straße am Freitagabend drei Personen leicht verletzt.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Drei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von etwa 14 000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls am Freitagabend, wie die Polizei mitteilt. Der Unfall ereignete sich gegen 17.30 Uhr in der Berliner Straße.

Eine 75-jährige Mercedes-Fahrerin wollte nach links auf den Berliner Platz abbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden 42-jährigen Golf-Fahrer. Die zwei Fahrzeuge kollidierten. Die Unfallverursacherin, der Golf-Fahrer und sein Beifahrer zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu.