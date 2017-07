VS-Marbach Fehlendes Interesse der Jugend beim Anglerfest

Beim großen Anglerfest am Marbacher Fischweiher ist am Wochenende die große Resonanz ausgeblieben. Ein paar Fans des Sports haben sich dann aber doch noch eingefunden. Derweil hat der Verein mit großen Problemen zu kämpfen.

Gerade einmal drei jugendliche Mitglieder waren am Samstagnachmittag bei der großen Angelveranstaltung der Vereinigung der Sportangler Marbach (VDSA) vertreten. Dass diese drei mit ihrer Anwesenheit bereits 50 Prozent der Marbacher Angeljugend präsentieren, sei eigentlich eine Katastrophe, bedauert Jugendleiterin Silke Dorer. Aber seit Jahren sehe diese Bilanz so schlecht aus. Da könne man unternehmen, was man wolle, beklagt sie das geringe Interesse der Jugend.

"Wir haben schon Tage des Schnupperangelns organisiert", erzählt sie. "Aber von den 20 Kindern, die gekommen waren, konnte sich nicht eines für den Angelsport begeistern". An diesem Wochenende hat man traditionell Gäste vom befreundeten Angelverein aus Kenzingen. Deren Jugendleiter kennt die Sorgen seiner Marbacher Kollegin zwar auch, aber in Kenzingen gebe es aktuell noch eine ganz respektable Anglerjugend. "Etwa 20 Kinder und Jugendliche sind bei uns aktiv", erklärt Georg Strumberger.

Für die diesjährige Jugendangel-Veranstaltung habe man auch wieder viele regionale Angelvereine eingeladen, erzählt Silke Dorer, aber nicht eine Zusage habe man erhalten. Einer der jungen Marbacher Angler, der 16-jährige Jeremy Wunderlich, erzählt, wie er zum Angeln gekommen ist: "Eigentlich hatte ich mich nur mit ein paar Freunden am Weiher verabredet um dort ein wenig zu chillen und ein paar Forellen zu angeln", erklärt Jeremy. Und dann habe es ihn gepackt. Heute hat er 20 Angeln. Bei Preisen für eine komplette Angel, die schon mal bei 400 Euro liegen können, sei das schon ein kleines Vermögen. Kein Wunder, wartet er jetzt sehnsüchtig auf seinen 18. Geburtstag, weil er dann ohne Aufsicht auch alleine angeln kann.

Am besten gefalle ihm beim Angeln der Kontakt zur Natur. Angeln habe viel mit Naturschutz zu tun und chillen ist auch ein wesentlicher Bestandteil des Angelsports. "Das entschleunigt und baut Stress ab", weiß Jeremy aus eigener Erfahrung. Ein weiteres Mitglied des Vereins, der lang gediente Poldi (Ludwig Dufner) erzählt ebenfalls gerne von seinem Angelsport. Er fliege seit vielen Jahren einmal im Jahr für 14 Tage nach Alaska, um dort auf Lachsfang zu gehen.

Vom selbst gefangenen und filetieren Lachs bringt er regelmäßig 20 Kilogramm mit nach Hause. Obwohl er selber gar nicht der große Fischesser sei, erzählt er. Allerdings stehe er gerne in der Küche und bereite den Fisch zu. Sein Lohn sei dann meist eine Flasche trockener Riesling, der bei ihm zu jedem Fischgericht gehöre, so Poldi.