Villingen-Schwenningen Fastnetball entführt in den Heringsdörfer Märchenwald

Im Fidelisheim geht es mit einer abwechslungsreichen Mischung aus Tänzen, Sketchen, Parodien und Büttenreden munter zu.

"Heia-Heia Hering" tönte es durch den Saal, der Ball war gelungen. Es war gegen 22 Uhr, als sich die Villinger Fazenedle im Fideisheim positionieren und die ersten Töne einer voluminösen und lautstarken Verabschiedung der Akteure anstimmten. Eine halbe Stunde brachten sie die Stimmung im einmal mehr ausverkauften Festsaal zum Kochen. Sie drängten die Trauer in den Hintergrund, die sich unmittelbar zuvor auszubreiten drohte, als das Publikum von "Till Eulenspiegel" alias Ralf Krüger erfuhr, was die Spatzen bereits länger von den Dächern pfiffen. Nach 18 Jahren verabschiedeten sich die " Stadtratten" Frank Thoma, Tino Ummenhofer und Norbert Ertl mit einem Adieu. In all der Zeit waren sie mit dem Ohr am Zeitgeschehen und brachten tolle Lieder mit ebensolchen Auftritten hervor.

Zweieinhalb Stunden zuvor erlebte das Publikum den Einmarsch der Heringsdörfler und der Begrüßung durch den ehemaligen Präsidenten Peter Herbst. Es folgte ein Feuerwerk närrischer Heiterkeit mit einem Till Eulenspielgel alias Ralf Krüger, dem der Schalk bei seiner Premiere als Ansager im Nacken saß. Bei seinen Auftritten hielt der Schelm seinem Publikum im wahrsten Sine des Wortes den Spiegel vor. Neu in leitender Zunftball-Funktion war auch Birgit Möhrle-Beese, die gemeinsam mit Krüger die Regie des Balles übernommen hatte. Die Frau am Regiepult war es auch, die den Ball der Heringsdörfler als willkommene Gelegenheit bezeichnete, um sich als ein Verein für alle Generationen zu präsentieren. "Der Wandel ist längst eingeleitet", freute sie sich über das Miteinander von Jung und Alt im Anschluss an den Ball.

Dieser beeindruckte die Gäste mit einer abwechslungsreichen Mischung aus Tänzen, Sketchen, Parodien und Büttenrede und entführte in einen geheimnisvollen Märchenwald. Dort begab sich "Hänsel" Jutta Schleusener auf die Suche nach ihrer Gretel. Dabei streifte sie so manche Begebenheiten aus dem städtischen Alltag des vergangenen Jahres. Im Rhythmus eines Medleys deutscher Schlager erzählten die Schelbmuler aus Mönchweiler die Geschichte vom Rotkäppchen und dem bösen Wolf so wie sie wirklich war und ernteten dafür jede Menge Lob und Applaus. Auf der Suche nach ihrem "Schneeflittchen" schossen die "Zwerge" der Heringsdörfler den Vogel ab und begeisterten mit wenig Durchblick, großer Mütze aber kleinem Körper in tänzerischer Leichtigkeit. Auch die Hexen unter der Leitung von Karin Krieg und Anja Dinser waren zu Gast und zogen in mystisch-schauriger Eleganz die Blicke auf sich. Wolfgang Kratt sorgte an seinem Keyboard traditionell für musikalische Unterhaltung.

Der Verein

Die Heringsdörfler sind ein 1960 unter der Leitung von Gründungspräsident Josef Volz ins Leben gerufener Verein. Er trägt seinen Namen vom ehemaligen Bauunternehmer Häring der einst große Teile der Südstadt erbaute. Ein Beitritt zum Verein, der 320 Mitglieder aufweist und sich längst in der Zähringerstadt etablierte, steht allen Generationen offen. Aktueller Oberhering ist Frank Thoma. (bom)