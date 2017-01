VS-Villingen Fastnacht-Eröffnung: Neuer Narro ziert das Städtle

Über 2000 Villinger sind bei eisigen Temperaturen dabei, als die Fastnacht mit dem Stellen einer neuen Narro-Figur auf den Brunnen eröffnet wird. Mit Bildergalerie und Video!

Für einen Moment halten am Freitagabend um kurz nach sechs über 2000 Villinger, die sich in der Oberen Straße vor dem Narrobrunnen versammelt haben, den Atem an. Nur wenige wegen der Kälte – minus elf Grad zeigt das Thermometer. Um exakt 18.07 Uhr hieven drei Ratsherren der historischen Narrozunft den gut 100 Kilogramm schweren Narro von der Brunnenkante auf den Sockel. Und die Menge sagt: „Hau-Ruck.“



Die Aufgabe ist nicht einfach, dafür jedoch einmalig. Wenn es nach dem Willen des neuen Zunftmeisters Anselm Sägers geht, wird die Figur „mehrere 100 Jahre hier oben stehen“. Zwei Minuten später klingt am Freitagabend das erste Mal in diesem Jahr der Narromarsch durchs verschneite Städtle.

Die Zeremonie: Neben dem Bronze-Narro gibt es noch einen neuen Akteur bei der diesjährigen Eröffnung der Villinger Fasnet: Anselm Säger. Vor nicht einmal 24 Stunden in der Hauptversammlung zum neuen Zunftmeister gewählt, steht er am Freitagabend neben dem Brunnen und kündet von der Zukunft der Stadt: „Nach der Kreide- und Holzzeit“, sagt er und meint die bisherige Narrofigur, „beginnt heute in Villingen die Bronzezeit.“ In Richtung des Künstlers Thomas Straub sagte er: „Die Figur ist richtig gut gelungen.“

Eigentlich wäre jetzt OB Kubon an der Reihe gewesen. Aber, sagt Säger, „der OB liegt krank im Bett und sein Stellvertreter ist beim Skifahren“. Kurzum: „Dann machen wir wie immer alles selber.“ Denn: „Was wäre die Stadt ohne uns? Sie würde kläglich in die Binsen gehen.“ Applaus aus der Menge und ein Wechsel am Mikrofon. Roland Weißer, Wuescht-Vater, nimmt die Abwesenheit des Stadtoberhaupts zum Anlass, mehrere seiner deftige Sprüchle zum besten zu geben. Und die Villinger unterstützen ihn kräftig.

Am Ende bleibt eine Frage: „Wer kümmert sich um die Sicherheit des Brunnen-Narros?“ Ein Sicherheitskonzept muss her – eine Anspielung aus das längst überfällige Papier der Stadt für die Fastnacht. „Die Rathausangestellten patrouillieren im Schichtdienst vor dem Brunnen.“ Und, sollte einmal Not am Mann sein, gäbe es mit Joachim Wöhrle nun jemanden im Rathaus mit viel Zeit, der auch gerne mal Doppelschichten einlegen könne, so Säger.

Die neue Figur: 1,10 Meter ist der Bronze-Narro hoch, innen hohl, dennoch wiegt er knapp 100 Kilogramm. Der Künstler Thomas Straub hat ihn am Dienstag den Vertretern der Zunft übergeben. Straub ist gebürtiger Villinger und der Narro hat ihm einiges abverlangt. Ein Jahr lang hat er, mit Unterbrechungen, in seinem Atelier in Köln an diesem Auftrag gearbeitet. Bronze ist allwettertauglich. Die Figur bleibt so künftig das ganze Jahr über auf dem Narrobrunnen stehen.

Der Umzug vom Riettor zum Brunnen wird fortan ohne Figur stattfinden wird. Andererseits wird künftig mehr Dekorations-Gespür abverlangt: bei der Eröffnungsfeier wird der Narro mit Reisigkranz und weiß-blauem Band geschmückt. Eine Neuinterpretation soll die Figur sein, sagt Straub. Die Figur hält nicht mehr die Hand an den Mund zum Strählen, sondern streckt den Zeigefinger aus. Ganz als ob sie sagen würde: „Ja du, genau dich meine ich, komm emol her, ich will dir was sagen.“